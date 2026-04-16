Davos will im Playoff-Final gegen Freiburg vor allem auf den Teamzusammenhalt setzen – und endlich die 11-jährige Durststrecke beenden.

Mit dem Spengler-Cup-Triumph sowie dem souveränen Quali-Sieg im Gepäck hat sich der HC Davos bislang souverän durch die Playoffs gespielt. Jetzt greifen die Bündner erstmals seit 2015 wieder nach dem Titel in der National League.

«Wir dürfen noch nicht zu weit nach vorne schauen», meint Goalie Sandro Aeschlimann darauf angesprochen. «Es ist nur machbar, wenn alles zusammenstimmt.» Er selber ist ein wichtiges Puzzleteil, weist mit 93,36 Prozent gehaltener Schüsse in den Playoffs eine formidable Quote auf.

Doch auch sein Freiburger Pendant Reto Berra (91,78 Prozent) ist in Form und seinem Team bislang ein wichtiger Rückhalt gewesen. «Ich freue mich darauf, gegen Reto zu spielen», so Aeschlimann.

Bislang je zwei Heimsiege

Im Duell Quali-Sieger gegen -Zweiten dürften Details entscheiden. So waren auch die bisherigen Liga-Saisonduelle ausgeglichen. «Wir hatten ein paar gute Fights gegen sie», blickt Davos-Trainer Josh Holden zurück. «Wir haben zweimal zu Hause gewonnen, sie haben zweimal zu Hause gewonnen. Alles scheint ausgeglichen.» Für den Kanadier ist klar: «Es wird darum gehen, wer konstanter ist und nicht zu viele Fehler macht.»

Die Jungs haben einen Weg gefunden, immer im richtigen Moment ein Tor zu schiessen.

Zusammen über Zug und Zürich

Nach der bislang dominanten Saison, inklusive dem Überwinden der hohen Playoff-Hürden Zug und ZSC, ist Holden in erster Linie stolz auf den Zusammenhalt seines Teams. «Sie spielen und kämpfen füreinander. Das hilft schon viel.»

Auch Aeschlimann verortet den Davos-Vorteil im Teamgefüge, und ergänzt: «Unser Defensivspiel ist sehr solide. Und vorne ist die Kaltblütigkeit unsere Stärke. Die Jungs haben einen Weg gefunden, immer im richtigen Moment ein Tor zu schiessen.»

Diesen Riecher wird es aus Sicht der Bündner auch gegen Gottéron brauchen. Davos steigt mit dem Heimvorteil in die finale Best-of-7-Serie – Spiel 1 steht am Samstag im Landwassertal an.

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