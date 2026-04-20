Der HC Davos schlägt Fribourg-Gottéron in Spiel 2 des Playoff-Finals und gleicht in der Serie aus.

Nach nicht einmal 4 Minuten führt der Quali-Sieger bereits mit 2:0.

Das dritte Duell in der Best-of-7-Serie steigt am Mittwoch, 22. April, um 20:00 Uhr in Davos.

Die Reaktion ist geglückt: Der HC Davos schlug in Spiel 2 des Playoff-Finals gegen Freiburg zurück und glich dank eines 3:1‑Auswärtssiegs in der Serie aus.

Nach der Auftaktpleite zeigte sich der Quali-Sieger wieder von gewohnt starker Seite: kämpferisch, effizient und eiskalt. Kaum war das Spiel richtig lanciert, stand es bereits 2:0 für die Gäste:

3. Minute: Benoît Jecker leistet sich im Spielaufbau einen haarsträubenden Fehlpass genau auf die Stockschaufel von Tino Kessler. Der Flügelstürmer lässt sich nicht zweimal bitten und bezwingt Reto Berra gekonnt.

Benoît Jecker leistet sich im Spielaufbau einen haarsträubenden Fehlpass genau auf die Stockschaufel von Tino Kessler. Der Flügelstürmer lässt sich nicht zweimal bitten und bezwingt Reto Berra gekonnt. 4. Minute: Mit dem 2. Schuss aufs Tor ist Berra bereits zum 2. Mal geschlagen. Filip Zadina will Matej Stransky lancieren, doch sein Pass wird unterbunden. Von hinten rauscht aber Klas Dahlbeck heran und zieht direkt ab. Die Scheibe rutscht Berra unter der Schulter hindurch – da sieht der Routinier nicht ganz so gut aus.

Legende: Jubeltraube nach Traumstart Der HC Davos meldet sich zurück. Keystone/Peter Klaunzer

Freiburg brauchte einige Zeit, um diesen Doppelschlag zu verdauen, fand dann aber langsam ins Spiel. In der 12. Minute brachte Simon Seiler sein Team zurück, als er von der blauen Linie abzog. Die Hoffnung lebte kurz auf, doch Davos blieb gnadenlos effizient. Kurz vor Drittelsende nutzte Lukas Frick ein Powerplay und stellte die Zwei-Tore-Führung von Davos wieder her.

Auf Schnellstart folgte Torlosigkeit

Im zweiten Drittel flachte die Partie etwas ab, blieb aber intensiv und kampfbetont. Gottéron fand nach und nach bessere Lösungen, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Julien Sprunger tauchte zweimal gefährlich vor Aeschlimann auf, scheiterte jedoch am stark reagierenden Davoser Schlussmann. Die grösste Möglichkeit vergab Torschütze Seiler, dessen Flachschuss in der 35. Minute am Pfosten landete.

Im Schlussdrittel verwaltete Davos das Ergebnis mit grosser Reife. Die Freiburger versuchten zwar nochmals alles, erhöhten den Druck und suchten konsequent den Weg Richtung Tor, doch die Gäste standen weiterhin sehr stabil. Davos spielte die Führung abgeklärt herunter, ohne selbst grosses Risiko einzugehen. So brachte der HCD den 3:1-Vorsprung souverän über die Zeit.

Also alles wieder ausgeglichen. Gelingt nach den beiden Auswärtssiegen zum Auftakt der 1. Heimsieg in der Final-Serie? Spiel 3 am Mittwoch (20:00 Uhr) in Davos wird es zeigen.

Playoff-Final