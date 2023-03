Legende: Viel Betrieb Vor dem ZSC-Tor. Freshfocus/Roger Albrecht

Der HC Davos gewinnt im Playoff-Viertelfinal der National League das 2. Spiel gegen die ZSC Lions mit 2:1.

2 Powerplay-Tore stellen für das Heimteam den Ausgleich zum 1:1 in der Serie sicher.

Damit besiegt der HCD seinen Angstgegner erstmals seit knapp anderthalb Jahren.

Im anderen Spiel vom Freitag bestätigt Zug gegen die Lakers das Break dank einem Schlussfurioso.

Davos – ZSC Lions 2:1 (Serie: 1:1)

Es ist geschafft für den HC Davos: Dank dem 1. Saisonsieg gegen Angstgegner ZSC ist der Bann gebrochen und die Viertelfinal-Serie gleichzeitig zum 1:1 ausgeglichen. Der Heimerfolg gegen die Zürcher – der 1. seit knapp anderthalb Jahren – war aber ein Krampf. Das Duell im Bündnerland glich über weite Strecken einem Abnützungskampf, die Teams liessen defensiv wenig zu und setzten offensiv nicht zu einem Spektakel an. Die Vorteile lagen jedoch immer leicht auf Seiten des Heimteams. Die Davoser verzeichneten mehr und die besseren Chancen, brauchten aber Powerplays, um zu treffen. Der Game-Winner gelang Matej Stransky kurz vor Ablauf des 2. Abschnitts, in Überzahl landete sein Knaller zum 2:1 im Tor (39.).

In Führung gegangen war zunächst der ZSC. Nach einer HCD-Unkonzentriertheit konnte Justin Azevedo – perfekt lanciert von Dean Kukan – alleine aufs gegnerische Gehäuse losziehen und mit dem erst 2. Torschuss zum 1:0 versenken (13.). Kurz vor der Pause erzielte Michael Fora im Powerplay den verdienten Ausgleich (19.). In der Schlussphase wartete man dann vergeblich auf das grosse Aufbäumen der Gäste, vielmehr vergaben die Bündner ihre Chancen, um alles klar zu machen. So schlitterte die Scheibe in der besten Szene nach einem Gestochere vor dem ZSC-Gehäuse entlang der gesamten Torlinie – den Weg dahinter fand sie aber nicht (49.). Die 3. Partie der Serie findet am Sonntag wieder in Zürich-Altstetten statt.

Olten – La Chaux-de-Fonds 1:3 (Serie 0:2)

In Spiel 2 des Swiss-League-Final ging es bereits vor dem ersten Puckeinwurf im Stadion Kleinholz heiss zu und her. Schon beim Warm-up gerieten Spieler der beiden Teams aneinander. Den besseren Start in die Partie erwischten dann die Oltner. Timothy Kast liess die Heimfans in der 25. Minute mit dem 1:0 jubeln. Die Freude über das Führungstor verflog aber schnell. La Chaux-de-Fonds benötigte nur gerade 8 Minuten, um aus einem 0:1 ein 3:1 zu machen. Auf diesen Dämpfer vermochte Olten nicht mehr zu reagieren. Damit gelingt den Neuenburgern das Break, Spiel 3 am Sonntag steigt wieder in La Chaux-de-Fonds.