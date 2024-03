Der EV Zug gewinnt Spiel 2 im Playoff-Viertelfinal beim SC Bern 4:1 und gleicht in der Serie zum 1:1 aus.

Ein Doppelschlag bei Spielhälfte von Andreas Eder und Dario Simion ebnet dem EVZ den Weg zum Sieg.

In der anderen Viertelfinal-Partie vom Dienstag stellt Lausanne dank einem 3:2 in Davos ebenfalls auf 1:1.

Der EV Zug erlebte zuletzt schwierige Zeiten. In der Schlussphase der Qualifikation verloren die Zentralschweizer 9 von 10 Spielen. Die Baisse hielt auch zum Auftakt der Playoffs an. Durch ein 3:4 im Heimspiel gegen den SC Bern mussten die Zuger sogleich das Break hinnehmen. In Spiel 2 in Bern war also eine Reaktion gefordert. Und das Team von Trainer Dan Tangnes löste diese Aufgabe erfolgreich.

Wegweisend war eine Phase bei Spielhälfte. Während einer Berner Druckphase traf Andreas Eder nach 29:59 Spielminuten aus spitzem Winkel zum 2:1. Nur 58 Sekunden später lag die Scheibe hinter SCB-Keeper Adam Reideborn für einen kurzen Moment frei, Dario Simion schob ein und erhöhte.

Schlumpf trifft zur Entscheidung

Mit der 3:1-Führung für die Gäste ging es in die 2. Pause. Schon in Spiel 1 am letzten Sonntag hatte der EVZ nach 40 Minuten mit dem gleichen Resultat in Front gelegen, die Partie danach aber noch aus der Hand gegeben. Dieses Mal liess sich Leonardo Genoni, der mit seinem 908. Einsatz in der höchsten Schweizer Liga einen neuen Goalie-Rekord aufstellte, aber nicht mehr bezwingen.

Legende: Zeigten eine Reaktion Die Zuger bejubeln den Treffer zum 1:0 durch Dario Simion. Freshfocus/Urs Lindt

Die Berner versuchten im Schlussdrittel zwar noch einmal alles und kamen auch zu vielversprechenden Möglichkeiten. Im Abschluss fehlte es ihnen aber an Effizienz. Ganz anders die Zuger: In der 48. Minute bediente Livio Stadler mit einem magistralen Zuspiel Dominik Schlumpf, der mit dem 4:1 alles klar machte.

EVZ beendet Powerplay-Flaute

Zug hatte sich an diesem Abend nicht nur im Verwalten einer Führung verbessert gezeigt. In der 11. Minute brachte Simion seine Mannschaft in Überzahl ein erstes Mal in Führung und beendete damit eine lange Durststrecke. Zuvor waren er und seine Teamkollegen in 11 Spielen ohne Powerplay-Treffer geblieben. Die Antwort des SCB folgte zu Beginn des Mittelabschnitts, als Joona Luoto nach 48 Sekunden ausgleichen konnte. Es sollte allerdings das einzige Erfolgserlebnis der Gastgeber bleiben.

Spiel 3 in der Serie findet am Donnerstag in Zug statt.