Legende: Bleiben weiter im Rennen Die SCL Tigers feiern den 3. Sieg gegen Lausanne. Freshfocus/Martin Meienberger

Die SCL Tigers gewinnen Spiel 6 im Playoff-Viertelfinal gegen Lausanne zuhause 3:2 und gleichen in der Serie zum 3:3 aus.

Die Gastgeber erwischen einen Traumstart und führen bereits nach 129 Sekunden 2:0.

Das entscheidende 7. Spiel findet am Dienstag in Lausanne statt.

In der Viertelfinal-Serie zwischen dem Achten der Regular Season und dem Qualisieger bleibt es dabei: Auch im 6. Spiel setzte sich das Heimteam durch. Nach dem 3:1-Heimsieg dürfen die Langnauer gegen die favorisierten Waadtländer weiter vom allerersten Halbfinal-Vorstoss und damit vom ganz grossen Coup träumen. Spiel 7 findet am Dienstag in Lausanne statt.

35 Sekunden vor Schluss stockte den Tigers-Fans noch einmal der Atem. Damien Riat traf für die mit einem 6. Feldspieler anstürmenden Lausanner zum 2:3. Böse Erinnerungen an Spiel 2 der Viertelfinal-Serie wurden wach, als Tim Bozon die Gäste 11 Sekunden vor Schluss noch in die Verlängerung gerettet hatte. Aber dieses Mal hielten die Nerven der Langnauer, sie brachten den Sieg über die Zeit.

Mäenalanen und Lapinskis sorgen für Traumstart

Den Grundstein zum 3. Sieg legte das Team von Trainer Thierry Paterlini mit einem Blitzstart. Saku Mäenalanen schoss sein Team nach nur 58 Sekunden in Führung. Oskars Lapinskis erhöhte nach 2:09 Minuten. Die Reaktion Lausannes blieb nicht aus. Die Mannschaft von Geoff Ward war nach diesem Fehlstart überlegen, feuerte im Startdrittel 16 Schüsse auf Stéphane Charlin im SCL-Tor ab. Mehr als der Anschlusstreffer durch Aurélien Marti 4 Sekunden vor Drittelsende resultierte daraus aber nicht.

Ab dem Mitteldrittel konnten die Langnauer das Geschehen zumindest ausgeglichen gestalten. Allerdings verpassten sie es, einen weiteren Treffer nachzulegen. Die Erlösung kam erst in der 50. Minute. Flavio Schmutz gelang das vielumjubelte 3:1. Das Lausanner Anschlusstor durch Riat kam letztlich zu spät.

