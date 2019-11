Meister Bern unterliegt im Zähringer Derby Freiburg mit 1:5.

Im Tessiner Derby geht der Sieg an Ambri, im Romand-Derby gewinnt Genf.

Zug besiegt Langnau 3:2, während Davos in Rapperswil 5:4 n.V. siegt.

Die ZSC Lions festigen dank einem 3:1 gegen Biel die Tabellenführung.

Freiburg - Bern 5:1

Der Meister findet einfach nicht aus seiner Herbst-Depression heraus. Beim 1:5 im Zähringer Derby in Freiburg kassierte Bern die 6. Niederlage aus den letzten 7 Partien. Killian Mottet brachte die Saanestädter mit dem 1:0 schon in der 5. Minute auf die Siegerstrasse. SCB-Goalie Niklas Schlegel machte beim Abschluss aus spitzem Winkel nicht die beste Figur. Sandro Schmid mit seinem 1. Saisontreffer (12.) sorgte schon früh für die Vorentscheidung. Mehr als den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Arcobello (24.) brachte der Meister trotz Chancenplus nicht zustande. Andrej Bykow (26.), Samuel Walser (51.) und Viktor Stalberg (57. ins leere Tor) machten den Sack definitiv zu.

Gottéron und Lakers tauschen Verteidiger Die Rapperswil-Jona Lakers und Fribourg-Gottéron tauschen zwei Verteidiger. Der 31-jährige Noah Schneeberger wechselt bis Ende Saison aus Freiburg an den Oberen Zürichsee, der 5 Jahre jüngere Jorden Gähler geht den umgekehrten Weg. (sda)

Ambri - Lugano 3:2

Topskorer Matt D'Agostini hat Ambri mit den Toren zum 2:2 und zum 3:2 (40./55.) fast im Alleingang zum Sieg im Tessiner Derby geschossen. Die Leventiner waren zuhause optimal in die Partie gestartet: Nach nur 81 Sekunden hatte Scottie Upshall das Heimteam in Führung gebracht. Linus Klasen von hinter dem Tor (6.) und Matteo Romanenghi in Unterzahl (22.) wendeten das Spiel ein erstes Mal. Am Ende hatte aber D'Agostini das letzte Wort.

Lausanne - Genf 2:3 n.V.

Im Romand-Derby gab Lausanne eine 2:0-Führung durch Ronalds Kenins (14.) und Yannick Herren (31.) preis und verlor gegen Genf in der Verlängerung noch 2:3. Im Schlussdrittel erzwangen Eric Fehr (41.) und Henrik Tömmernes (45. per Penalty) die Überzeit. Dort brauchte Noah Rod nur 48 Sekunden, um sich als Matchwinner feiern lassen zu können. Es war im 3. Derby der 3. Sieg für die Genfer.

SCL Tigers - Zug 2:3

Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Emmentaler Zug geschlagen geben. Für die Entscheidung in Langnau war Dario Meyer nach 5 Minuten im Schlussabschnitt mit seinem 1. Treffer der Saison besorgt. Es war der 3. Sieg in Folge für die Zentralschweizer. Sehenswert war besonders das 1:0 des Heimteams durch Loic In-Albon nach 9 Minuten gewesen: Via Schlittschuh eines Zuger Verteidigers spielte er sich durch die Abwehr und schloss am Ende backhand gekonnt ab.

Lakers - Davos 4:5 n.V.

Beim Stand von 4:2 2 Minuten vor Schluss schien der HCD in Rapperswil auf Siegeskurs. Doch Kevin Clark und Roman Cervenka 4 Sekunden vor dem Ende sorgten noch für die Verlängerung. Dort mauserte sich Davos-Captain Andres Ambühl zum Matchwinner. Ebenfalls entscheidenden Anteil am Auswärtssieg der Bündner hatte Fabrice Herzog. Der Stürmer sorgte mit einem Doppelschlag (21./41.) für die Wende vom 1:2 zum 3:2 und zeigte sich dabei hellwach: Nach dem Start ins 2. Drittel brauchte er nur gerade 8 Sekunden für das 2:2, im Schlussabschnitt in Unterzahl nur 20 Sekunden für das 3:2. Bei beiden Tore half die Lakers-Defensive mit groben Schnitzern massgeblich mit.

