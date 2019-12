In einer spektakulären Partie setzt sich Davos mit 5:4 n.P. gegen Ambri-Piotta durch.

Zug gewinnt die Neuauflage des Playoff-Finals mit 1:0 gegen Bern.

Auch Freiburg, Lausanne und Genf feiern Siege.

Der ZSC macht in Biel ein 0:3 wett und siegt mit 5:4 n.V.

Ambri-Piotta – Davos 4:5 n.P.

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 4:4 und 4:5 nach Penaltyschiessen: Es war eine unterhaltsame Vorstellung, die die beiden Spengler-Cup-Teilnehmer in der Valascia ablieferten. Als Torschütze vom Dienst auf Seite der Davoser tat sich zu Beginn Aaron Palushaj hervor, der die ersten beiden Führungstreffer des Heimteams jeweils wettmachen konnte. Für den US-Amerikaner war es der 3. Doppelpack in dieser Saison.

Die erneute Führung durch Mattia Hinterkircher mittels «Bully-Goal» (28.) konnte Enzo Corvi 3 Minuten später im Powerplay wieder ausgleichen. Auch im Schlussdrittel wechselten sich die beiden Mannschaften mit dem Tore schiessen ab. Erst im Penaltyschiessen wusste sich der HCD durchzusetzen.

Zug - Bern 1:0

In der Bossard Arena kam es zur Neuauflage des diesjährigen Playoff-Finals. Die Affiche bot zumindest bezüglich der Torausbeute der beiden Mannschaften nicht, was sie versprach. Im Duell zweier Teams, deren Formkurven zuletzt nach oben zeigten, dominierte die Defensive das Geschehen. Den einzigen Treffer der Partie in der mit 7200 Zuschauern ausverkauften Arena erzielte Carl Klingberg in der 46. Minute. Der Schwede war im Powerplay nach einem Abpraller bei SCB-Torhüter Tomi Karhunen erfolgreich.

Rapperswil - Freiburg 2:3 n.V.

Die Rapperswil-Jona Lakers kassierten zu Hause die 4. Liga-Niederlage in Folge. Gegen Freiburg, das man Mitte November noch mit 9:4 nach Hause geschickt hatte, verpasste es das Heimteam, die Entscheidung herbeizuführen. Vor allem im Schlussdrittel, beim Stand von 2:2, waren die Lakers näher am Siegtreffer. So ging die Partie in die Verlängerung, in welcher Killian Mottet der entscheidende Treffer gelang.

Lugano - Lausanne 0:2

Auch im 2. Spiel unter Trainer Serge Pelletier fand der HC Lugano den Weg zum Sieg noch nicht. Joël Genazzi erzielte in der 16. Minute in Überzahl den vorentscheidenden Treffer. Lugano bemühte sich trotz des Rückstands um defensive Stabilität. Vorne gelang den Tessinern aber nichts: Erstmals seit dem 23. Oktober 2018 (0:1 gegen Zug) brachte Lugano in der Resega kein Tor zu Stande.

Tigers - Genf 1:2 n.P.

In der 44. Minute musste Genf-Schlussmann Robert Mayer nach 139 Minuten ohne Gegentreffer wieder einmal hinter sich greifen. Ben Maxwell glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Im Penaltyschiessen behielt Genf die Oberhand und bleibt dank diesem Sieg gleichauf mit Zug und dem ZSC (alle 56 Punkte) an der Tabellenspitze.

Resultate Übersicht National League

Sendebezug: eishockeyaktuell, SRF zwei, 22:20 Uhr, 23.12.2019