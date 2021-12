Schliessen 03:41 Video Bern – Davos Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen 03:35 Video Biel – Freiburg Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen 02:12 Video Ajoie – Ambri Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen 02:46 Video Lugano – SCL Tigers Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

Im 230. Duell gegen Davos in der National League erringt Bern einen wichtigen 3:1-Sieg.

Fribourg-Gottéron hat dank des 3:1 gegen Biel 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapperswil-Jona, der Zug 5:2 bezwingt.

Lugano schlägt die SCL Tigers, auch Ambri gewinnt und verschafft sich am Tabellenende etwas Luft.

Bern – Davos 3:1

4 Partien in Folge hatte Bern zuletzt nicht gewinnen können. Ausgerechnet gegen die beste Defensive der Liga klappte es aber wieder einmal. Besonders das Schlussdrittel hatte es in sich. Nachdem Thomas Thiry die Berner mit einem platzierten Schuss ins Lattenkreuz mit 3:1 in Führung gebracht hatte, konnten die Gäste aus dem Bündnerland auch eine 25-sekündige 5-gegen-3-Situation nicht zum Anschlusstreffer nützen. In den letzten 5 Minuten fingen sich die «Mutzen» noch zwei weitere kleine Strafen ein, die ohne Folgen blieben. Im Mitteldrittel hatte Axel Simic die Davoser auf 1:2 herangebracht. Thierry Bader und Dominik Kahun hatten im 1. Drittel die verdiente erstmalige Zweitore-Führung Berns hergestellt.

Biel – Freiburg 1:3

Die ersten beiden Partien gegen Biel in dieser Saison hatte Freiburg knapp verloren. Doch diesmal liessen die Gäste bereits früh erkennen, dass sie nur schwer zu bezwingen sein würden. David Desharnais eröffnete das Skore bereits in der 5. Minute im Powerplay. Nachdem Matthias Rossi im zweiten Drittel auf 2:0 erhöht hatte, vergab Biel mehrere gute Chancen auf den Anschlusstreffer, die grösste davon Toni Rajala nach einem Sololauf. Wenig später reüssierte Killian Mottet aber erneut in Überzahl und stellte mit seinem 14. Saisontreffer auf 3:0. Der Treffer von Luca Hischier zum 1:3 in der 51. Minute war nur noch Resultatkosmetik.

Lugano – Tigers 4:1

Beflügelt vom Derbysieg am Freitag legte Lugano gegen die Tigers mit dem 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen nach. Nachdem Alessio Bertaggia sich in den Slot vorgearbeitet und zum 1:0 eingeschossen hatte, doppelte Santeri Alatalo in der 13. Minute zum 2:0 nach. Der Nati-Verteidiger zielte aus spitzem Winkel ganz genau und fand die Lücke bei Tigers-Goalie Ivars Punnenovs. Auch nach dem Anschlusstreffer durch Flavio Schmutz blieben die Tessiner spielbestimmend. Calvin Thürkauf stellte den alten Abstand wieder her (26.). Und zu Beginn des Schlussdrittels machte Daniel Carr auf Pass von Mark Arcobello alles klar (44.).

Ajoie – Ambri 1:4

Ambri kam im Jura zu einem wichtigen Sieg gegen das Schlusslicht. Nach 8 Niederlagen aus den letzten 9 Partien schoben sich die Leventiner dank des Dreiers an Servette vorbei auf einen Pre-Playoff-Platz. Im Startdrittel vergab Ajoie eine bessere Ausgangslage. Nach dem Führungstreffer durch Matteo Romanenghi konnte der Gastgeber kurz vor Drittelsende in Überzahl agieren, kassierte aber einen Shorthander: Peter Regin traf nach intelligenter Vorarbeit von Inti Pestoni zum 1:1. Danach schauten die Tessiner nicht mehr zurück und kamen dank weiteren Toren von Patrick Incir, Petr Cajka und Diego Kostner zum komfortablen Sieg.

