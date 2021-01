Der EHC Biel kehrt mit einem 4:0 gegen die Tigers nach 4 Niederlagen zum Siegen zurück.

Die ZSC Lions ringen Lugano zuhause mit 2:1 nieder.

Leader Zug bezwingt die Rapperswil-Jona Lakers in einer engen Partie 3:1.

Ambri behält auch im 3. Duell mit Genf das bessere Ende für sich.

Freiburg gewinnt eine spektakuläre Partie gegen Davos 7:6 n.V.

Biel - SCL Tigers 4:0

Die Bieler steckten zuletzt in der Krise. Viermal in Folge mussten die Seeländer als Verlierer vom Eis. Mit den SCL Tigers war am Dienstag ein Team zu Gast, das am letzten Sonntag mit einem 4:3-Sieg bei den Lions hatte aufhorchen lassen. Die Form sprach also für die Gäste. Die Bieler erwischten aber einen idealen Start. In der 4. Minute schoss Perttu Lindgren sein Team im 1. Spiel seit dem Wechsel von Davos in Führung. Gilian Kohler im Powerplay, Mike Künzle kurz vor und Marc-Antoine Pouliot kurz nach der 1. Pause sorgten früh für die Entscheidung.

ZSC Lions - Lugano 2:1

Die Zürcher waren nach der 3:4-Overtime-Niederlage gegen die SCL Tigers auf Wiedergutmachung aus. Und den Lions gelang zumindest resultatmässig eine Reaktion. Raphael Prassl (17.) und Patrick Geering (38.) schossen den ZSC mit 2:0 in Führung. Lugano kam durch Giovanni Morini in der 53. Minute nur noch zum Anschlusstreffer. Bei den Gastgebern überzeugte Torhüter Lukas Flüeler mit 40 Paraden.

Zug - Lakers 3:1

Die Zuger hatten alle 3 Saisonduelle mit den Lakers für sich entscheiden können. Allerdings fielen die Siege jeweils äusserst knapp aus. Auch Duell Nummer 4 war eine enge Angelegenheit. Der Leader aus der Zentralschweiz lief bis zur 35. Minute und dem Tor von Yannick Zehnder einem 0:1-Rückstand hinterher. Mit einem Doppelschlag in der 56. und 57. Minute sicherten Livio Stadler und wiederum Zehnder den Gastgebern noch den Sieg.

Ambri - Genf 2:0

Am letzten Samstag hatte es für Ambri beim 2:7 bei den Lakers eine herbe Klatsche abgesetzt. Im Heimspiel gegen das formstarke Genf (4 Sieg in Serie) gelang den Leventinern umgehend eine Reaktion. Nach einem torlosen Startdrittel erzielte Dominic Zwerger in der 25. Minute das 1:0. Mike Völlmin lenkte die Scheibe ins eigene Tor. Johnny Kneubühlers Treffer in der 51. Minute bedeutete die Entscheidung. Damiano Ciaccio im Ambri-Tor durfte sich über seinen 2. Shutout dieser Saison freuen.