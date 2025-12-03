Legende: Ein halbes Dutzend Davos kann gegen Genf-Servette gleich sechs Treffer bejubeln. Keystone/Jürgen Staiger

Davos feiert in der National League gegen Genf-Servette im 16. Heimspiel den 15. Sieg.

Die Rapperswil-Jona Lakers behalten in Freiburg überraschend die Oberhand.

Bern setzt sich im Kantonsderby gegen Biel zuhause durch.

Davos – Genf-Servette 6:2

Der HCD ist und bleibt in der National League eine Macht. Der unangefochtene Leader revanchierte sich bei Genf-Servette für die 2:3-Niederlage nach Verlängerung am vergangenen Samstag und bezwang die Romands vier Tage später zuhause mit 6:2. Matej Stransky brachte die Bündner mit einem Shorthander in der 8. Minute in Front. Nach Markus Granlunds Ausgleich (11.) sorgte Valentin Nussbaumer noch vor der ersten Pause für die abermalige HCD-Führung (20.). Im Mittelabschnitt zog Davos vorentscheidend auf 5:1 davon. Diese Hypothek vermochten die Gäste nicht mehr wettzumachen. Für Davos ist es der 15. Sieg im 16. Heimspiel.

Freiburg – Lakers 2:4

Nach zwei vor allem defensiv einwandfreien Dritteln führte Rapperswil-Jona in der zum 81. Mal in Folge ausverkauften BCF-Arena verdient mit 2:0. Doch die Freiburger meldeten sich im letzten Abschnitt zurück und glichen das Geschehen dank Treffern von Kyle Rau (43.) und Marcus Sörensen (53.) aus. Dank einem sehenswerten Solo von Topskorer Malte Strömwall in der 57. Minute behielten die Lakers aber dennoch die Oberhand. Jacob Larsson machte mit dem Empty-Netter 7 Sekunden vor der Schlusssirene alles klar.

Bern – Biel 6:2

Die Formkurve beim SCB zeigt langsam, aber sicher nach oben. Gegen Biel holten die Stadtberner den dritten Sieg aus den letzten vier Partien. Romain Loeffel (5.) und Miro Aaltonen (9.) sorgten schon früh für ein 2:0-Polster. Biel liess sich jedoch nicht abschütteln und kam bis zur zweiten Pause zweimal bis auf ein Tor an den SCB heran. In den letzten 20 Minuten trafen jedoch nur noch die Gastgeber. Victor Ejdsell (55.) und zweimal Emil Bemström (58./59.) machten aus einem 3:2 noch ein 6:2.

Resultate