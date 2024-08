Saisonstart am 17. September

Legende: Neu beim HC Ambri-Piotta Miles Müller. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

ZSC Lions

Headcoach: Marc Crawford (CAN), *1961, seit Dezember 2022

Ausländer: Simon Hrubec (CZE), Mikko Lehtonen (FIN), Santtu Kinnunen (FIN), Derek Grant (CAN), Jesper Fröden (SWE), Rudolfs Balcers (LAT), Juho Lammikko (FIN)

Zuzüge: Robin Zumbühl (GCK Lions), Timo Bünzli (GCK Lions Nachwuchs), Santtu Kinnunen (Charlotte Checkers), Jan Schwendeler (GCK Lions), Joel Henry (GCK Lions)

Abgänge: Jeffrey Meier (Olten), Phil Baltisberger (SCL Tigers), Scott Harrington (Springfield Thunderbirds), Simon Bodenmann (Rücktritt), Reto Schäppi (Kloten), Kyen Sopa (Ajoie)

Testspiele:

12.8. ZSC Lions – GCK Lions

16.8. RB Salzburg – ZSC Lions

17.8. RB München/Växjö Lakers – ZSC Lions

23.8. Lugano – ZSC Lions

24.8. Düsseldorf/Rapperswil-Jona Lakers – ZSC Lions

31.8. ZSC Lions – Adler Mannheim

Lausanne HC

Headcoach: Geoff Ward (CAN), *1962, seit November 2022

Ausländer: David Sklenicka (CZE), Lawrence Pilut (SWE/USA), Lauri Pajuniemi (FIN), Ahti Oksanen (FIN), Janne Kuokkanen (FIN), Antti Suomela (FIN), Michael Raffl (AUT), Robin Kovacs (SWE), Gavin Bayreuther (USA)

Zuzüge: Antoine Keller (Titan d'Acadie-Bathurst), Thibault Fatton (Lugano), Basile Sansonnes (Fribourg-Gottéron Nachwuchs), Cédric Fiedler (Western Michigan University), Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona Lakers), David Sklenicka (Barys Astana), Ahti Oksanen (IK Oskarshamn), Raphael Prassl (Davos), Lauri Pajuniemi (Malmö Redhawks), Janne Kuokkanen (Malmö Red Hawks), Gavin Bayreuther (Texas Stars/USA)

Abgänge: Connor Hughes (Montreal Canadiens), Igor Jelovac (Rapperswil-Jona Lakers), Christian Djoos (Brynäs IF), Cody Almond (?), Miikka Salomäki (Sparta Prag), Jiri Sekac (Lugano), Marco Pedretti (Ajoie), Henrik Haapala (Malmö Redhawks)

Testspiele:

15.8. Fribourg-Gottéron – Lausanne

27.8. Liberec – Lausanne

29.8. Lukko Rauma – Lausanne

Fribourg-Gottéron

Headcoach: Patrick Emond (CAN), *1965, seit Mai 2024

Ausländer: Thomas Grégoire (CAN), Ryan Gunderson (USA), Andreas Borgman (SWE), Marcus Sörensen (SWE), Lucas Wallmark (SWE), Chris DiDomenico (CAN), Jacob de la Rose (SWE)

Zuzüge: Yannick Rathgeb (Biel), Jeremi Gerber (Lugano), Julien Rod (Nachwuchs), Jan Dorthe (Västeras IK), Santiago Näf (Bern)

Abgänge: Andrej Bykow (Rücktritt), Mauro Jörg (Rücktritt)

Testspiele:

9.8. Thurgau – Fribourg-Gottéron

13.8. Fribourg-Gottéron – Vitkovice

15.8. Fribourg-Gottéron – Lausanne

27.8. Fribourg-Gottéron – Banska Bystrica

29.8. Fribourg-Gottéron – Liberec

30.8. Fribourg-Gottéron – Bern

Legende: Soll Fribourg-Gottéron zum Titel führen Trainer Patrick Emond. Freshfocus/Estelle Vagne

EV Zug

Headcoach: Dan Tangnes (NOR), *1979, seit 2018

Ausländer: Niklas Hansson (SWE), Gabriel Carlsson (SWE), Lukas Bengtsson (SWE), Fredrik Olofsson (SWE), Andreas Wingerli (SWE), Jan Kovar (CZE), Daniel Vozenilek (CZE)

Zuzüge: Tim Wolf (Ajoie), Gabriel Carlsson (Växjö Lakers), Colin Lindemann (Leksands IF), Fredrik Olofsson (Colorado Avalanche), Mike Künzle (Biel), Daniel Vozenilek (Ocelari Trinec), Nando Eggenberger (Ambri-Piotta)

Abgänge: Luca Hollenstein (Davos), Leon Muggli (Washington Capitals), Arno Nussbaumer (Ajoie), Nico Gross (Davos), Rémi Vogel (Rücktritt), Reto Suri (Rücktritt), Louis Robin (Ajoie), Riley Sheen (Ingolstadt), Andreas Eder (RB München), Tim Muggli (Ambri-Piotta), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Dario Allenspach (SCL Tigers), Brian O'Neill (Lulea HF)

Testspiele:

9.8. Zug – RB Salzburg

23.8. Zug – Budejovice

25.8. Zug – RB München

30.8. Zug – Adler Mannheim

6.9. Ambri-Piotta – Zug

13.9. Zug – Davos

SC Bern

Headcoach: Jussi Tapola (FIN), *1974, seit 2023

Ausländer: Adam Reideborn (SWE), Patrik Nemeth (SWE), Anton Lindholm (SWE), Austin Czarnik (USA), Victor Ejdsell (SWE), Dominik Kahun (GER), Waltteri Merelä (FIN)

Zuzüge: Anton Lindholm (Leksands IF), Victor Ejdsell (Färjestad BK), Austin Czarnik (Detroit Red Wings), Waltteri Merelä (Tampa Bay Lightning), Gregory Weber (Nachwuchs), Yanick Sablatnig (Basel), Marc Marchon (Kloten)

Abgänge: Daniel Manzato (?), Julius Honka (Davos), Mika Henauer (Rapperswil-Jona Lakers), Claude-Curdin Paschoud (SCL Tigers), Ville Pokka (?), Marco Maurer (Ajoie), Santiago Näf (Fribourg-Gottéron), Joona Luoto (HV71 Jönköping), Joshua Fahrni (SCL Tigers), Colton Sceviour (?), Corban Knight (?), Noah Fuss (Visp, Leihe), Vincent Ryser (Visp, Leihe)

Testspiele:

14.8. La Chaux-de-Fonds – Bern

20.8. Basel – Bern

23.8. Ambri-Piotta – Bern

30.8. Fribourg-Gottéron – Bern

6.9. Rapperswil-Jona Lakers – Bern

11.9. Bern – Adler Mannheim

12.9. SCL Tigers – Bern

01:58 Video Im Prospect-Camp nimmt Sablatnik die nächste Stufe auf der Karriere-Leiter Aus Sport-Clip vom 23.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

HC Davos

Headcoach: Josh Holden (CAN), *1978, seit 2023

Ausländer: Klas Dahlbeck (SWE), Julius Honka (FIN), Simon Ryfors (SWE), Adam Tambellini (CAN), Joakim Nordström (SWE, Matej Stransky (CZE)

Zuzüge: Luca Hollenstein (Zug), Julius Honka (Bern), Nico Gross (Zug), Yanik Lichtensteiger (Nachwuchs), Tino Kessler (Biel), Simon Ryfors (Rögle BK), Adam Tambellini (Rögle BK)

Abgänge: Gilles Senn (Ambri-Piotta), Tim Minder (Ajoie), Dominik Egli (Frölunda), Noah Schneeberger (?), Kristian Näkyvä (?), Leon Bristedt (Rögle BK), Gian-Marco Hammerer (Västeras IK), Dennis Rasmussen (Växjö Lakers), Aleksi Mustonen (?), Raphael Prassl (Lausanne)

Testspiele:

8.8. Chur – Davos

16.8. IFK Helsinki – Davos

17.8. ??? – Davos

22.8. Davos – Budejovice

24.8. RB München – Davos

31.8. Davos – SCL Tigers

3.9. Ambri-Piotta – Davos

6.9. Davos – Lugano

13.9. Zug – Davos

HC Lugano

Headcoach: Luca Gianinazzi (CAN), *1993, seit Oktober 2022

Ausländer: Calle Dahlström (SWE), Radim Zohorna (CZE), Daniel Carr (CAN), Mark Arcobello (USA), Jiri Sekac (CZE), Michael Joly (CAN)

Zuzüge: Joren van Pottelberghe (Biel), David Aebischer (Rapperswil-Jona Lakers), Calle Dahlström (Färjestad BK), Radim Zohorna (Pittsburgh Penguins), Jiri Sekac (Lausanne)

Abgänge: Thibault Fatton (Lausanne), Mikko Koskinen (?), Matt Tennyson (?), Alessandro Villa (Thurgau), Joey LaLeggia (?), Bernd Wolf (Kloten), Arno Snellman (Bellinzona), Jeremi Gerber (Fribourg-Gottéron), John Quenneville (?), Mario Kempe (?), Gregory Bedolla (Arosa), Markus Granlund (Genf-Servette), Julian Walker (Rücktritt), Arttu Ruotsalainen (Frölunda)

Testspiele:

16.8. Sierre – Lugano

23.8. Lugano – ZSC Lions

24.8. Lugano – ???

31.8. Lugano – Innsbruck

6.9. Davos – Lugano

7.9. Lugano – Ajoie

11.9. Kloten – Lugano

EHC Biel

Headcoach: Martin Filander (FIN), *1981, seit April 2024

Ausländer: Harri Säteri (FIN), Viktor Lööv (SWE), Alexandr Jakowenko (RUS), Aleksi Heponiemi (FIN), Lias Andersson (SWE), Toni Rajala (FIN), Jere Sallinen (FIN)

Zuzüge: Luis Janett (Thurgau), Gaël Christe (Basel Nachwuchs), Miro Zyrd (SCL Tigers), Mattheo Reinhard (Basel Nachwuchs), Lias Andersson (Montreal Canadiens), Nicolas Müller (Michigan State), Johnny Kneubuehler (Ambri-Piotta), Mark Sever (Kloten Nachwuchs)

Abgänge: Joren van Pottelberghe (Lugano), Yannick Rathgeb (Fribourg-Gottéron), Rodwin Dionicio (Anaheim Ducks), Beat Forster (Rücktritt), Luca Hischer (Genf-Servette), Jesper Olofsson (Modo HK), Mike Künzle (Zug), Tino Kessler (Davos)

Testspiele:

16.8. La Chaux-de-Fonds – Biel

20.8. Olten – Biel

23.8. Biel – SCL Tigers

29.8. Rouen – Biel

3.9. Ajoie – Biel

6.9. Biel – Adler Mannheim

10.9. Biel – Ambri-Piotta

Legende: Hat neu in Biel das Sagen Martin Filander. imago images/Bildbyran

HC Ambri-Piotta

Headcoach: Luca Cereda (SUI), *1981, seit 2017

Ausländer: Janne Juvonen (FIN), Jesse Virtanen (FIN), Tim Heed (SWE), Jonathan Ang (CAN), Jakob Lilja (SWE), Philippe Maillet (CAN)

Zuzüge: Gilles Senn (Davos), Jesse Zgraggen (Ajoie), Miles Müller (Moncton Wildcats), Tim Muggli (Zug), Jonathan Ang (Kloten), Philippe Maillet (Laval Rocket/CAN)

Abgänge: Benjamin Conz (Ajoie), Tobias Fohrler (Adler Mannheim), Kilian Zündel (Graz 99ers), Laurent Dauphin (Laval Rocket), Valentin Hofer (Rapperswil-Jona Lakers), Lionel Marchand (Thurgau), Josselin Dufey (Chur), Johnny Kneubuehler (Biel), Alex Formenton (?), Nando Eggenberger (Zug), Michael Spacek (Genf-Servette)

Testspiele:

9.8. Visp – Ambri-Piotta

16.8. Bellinzona – Ambri-Piotta

23.8. Ambri-Piotta – Bern

30.8. Ambri-Piotta – IFK Helsinki

31.8. Ambri-Piotta – Verva Litvinov

3.9. Ambri-Piotta – Davos

6.9. Ambri-Piotta – Zug

7.9. Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers

10.9. Biel – Ambri-Piotta

Genf-Servette

Headcoach: Jan Cadieux (SUI), *1980, seit 2021

Ausländer: Sami Vatanen (FIN), Theodor Lennström (SWE), Michael Spacek (CZE), Markus Granlund (FIN), Sakari Manninen (FIN), Teemu Hartikainen (FIN)

Zuzüge: Eric Schneller (Rögle BK), Luca Hischier (Biel), Markus Granlund (Lugano), Michael Spacek (Ambri-Piotta)

Abgänge: Jussi Olkinuora (Löwen Frankfurt), Valtteri Filppula (?), Daniel Winnik (Rücktritt), Eliot Berthon (Rücktritt), Mathieu Vouillamoz (Sierre)

Testspiele:

9.8. La Chaux-de-Fonds – Genf-Servette

20.8. Visp – Genf-Servette

SCL Tigers

Headcoach: Thierry Paterlini (SUI), *1975, seit 2022

Ausländer: Vili Saarijärvi (FIN), Juuso Riikola (FIN), Saku Mäenalanen (FIN), Aleksi Saarela (FIN), Sean Malone (USA), Harri Pesonen (FIN)

Zuzüge: Phil Baltisberger (ZSC Lions), Claude-Curdin Paschoud (Bern), Tim Mathys (El Paso Rhinos), Jonas Schwab (Nachwuchs), Timo Jenni (Nachwuchs), Dario Allenspach (Zug), Joshua Fahrni ( Bern)

Abgänge: Sebastian Schilt (?), Miro Zyrd (Biel), Keijo Weibel (Kloten), Nolan Diem (Kloten), Anthony Louis (Augsburger Panther)

Testspiele:

16.8. Basel – SCL Tigers

23.8. Biel – SCL Tigers

30.8. Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers

31.8. Davos – SCL Tigers

7.9. SCL Tigers – Adler Mannheim

12.9. SCL Tigers – Bern

Rapperswil-Jona Lakers

Headcoach: Stefan Hedlund (SWE), *1975, seit 2021

Ausländer: Emil Djuse (SWE), Jacob Larsson (SWE), Pontus Aberg (SWE), Victor Rask (SWE), Nicklas Jensen (DEN/CAN), Malte Strömwall (SWE)

Zuzüge: Igor Jelovac (Lausanne), Mika Henauer (Bern), Jacob Larsson (Belleville Senators), Benjamin Quinn (GCK Lions), Valentin Hofer (Ambri-Piotta), Pontus Aberg (Barys Astana), Jan Hornecker (Nachwuchs), Malte Strömwall (Frölunda)

Abgänge: Robin Meyer (Visp), David Aebischer (Lugano), Tim Grossniklaus (Visp), Zac Leslie (?), Maxim Noreau (Rücktritt), Nathan Vouardoux (Lausanne), Jordan Schroeder (Brynäs IF), Brette Connolly (?), Sandro Forrer( Visp), Roman Cervenka (Dynamo Pardubice), Martin Frk (Calgary Flames), Petr Cajka (Mlada Boleslav), Janis Embacher (Winterthur, Leihe)

Testspiele:

9.8. Winterthur – Rapperswil-Jona Lakers

22.8. Rapperswil-Jona Lakers – Düsseldorf

24.8. Rapperswil-Jona Lakers – Lugano/ZSC Lions

30.8. Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers

6.9. Rapperswil-Jona Lakers – Bern

7.9. Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers

12.9. Rapperswil-Jona Lakers – Ajoie

EHC Kloten

Headcoach: Lauri Marjamäki (FIN), *1977, seit Juni 2024

Ausländer: Sami Niku (FIN), Miro Aaltonen (FIN), Niko Ojamäki (FIN), Tyler Morley (CAN), Daniel Audette (CAN), Thomas Grégoire (CAN)

Zuzüge: Ludovic Waeber (Wilkes-Barre/Scranton Penguins), Bernd Wolf (Lugano), Sami Niku (Ilves Tampere), Nolan Diem (SCL Tigers), Reto Schäppi (ZSC Lions), Rafael Meier (Nachwuchs), Keijo Weibel (SCL Tigers), Daniel Audette (Ajoie), Thomas Grégoire (Rögle/Freiburg)

Abgänge: Juha Metsola (Tappara Tampere), Nathan Beaulieu (Barys Astana), Matteo Nodari (Rücktritt), Marc Marchon (Bern), Jonathan Ang (Ambri-Piotta), Dominik Diem (Rücktritt), Kevin Lindemann (Thurgau)

Testspiele:

13.8. Ajoie – Kloten

16.8. Kometa Brno – Kloten

18.8. Kloten – ???

23.8. Thurgau – Kloten

29.8. IFK Helsinki – Kloten

1.9. Verva Litvinov – Kloten

7.9. Kloten – Schwenninger Wild Wings

8.9. Schwenninger Wild Wings – Kloten

11.9. Kloten – Lugano

HC Ajoie

Headcoach: Christian Wohlwend (SUI), *1977, seit 2023

Ausländer: T.J. Brennan (USA), Jonathan Hazen (CAN), Philip-Michaël Devos (CAN), Jerry Turkulainen (FIN), Julius Nättinen (FIN), Oula Palve (FIN)

Zuzüge: Kilian Bernasconi (Arosa), Benjamin Conz (Ambri-Piotta), Marco Maurer (Bern), Tim Minder (Davos), Arno Nussbaumer (Zug), Jerry Turkulainen (Jyväskylä), Oula Palve (Ilves Tampere), Louis Robin (Zug), Marco Pedretti (Lausanne), Kyen Sopa (ZSC Lions), Emils Veckaktins (Lausanne Nachwuchs), Julius Nättinen (IFK Helsinki)

Abgänge: Tim Wolf (Zug), Jesse Zgraggen (Ambri-Piotta), Éric Gélinas (?), Alain Birbaum (Rücktritt), Ueli Huber (Basel), Frédérik Gauthier (Vityaz Moscow Region), Steven Macquat (La Chaux-de-Fonds), Dmytro Timaschow (Sotschi), Gilian Kohler (La Chaux-de-Fonds), Gregory Sciaroni (Rücktritt), Guillaume Asselin (Olten), Daniel Audette (Kloten), Fabio Arnold (?)

Testspiele:

13.8. Ajoie – Kloten

23.8. Ajoie – Basel

28.8. Ajoie – Banska Bystrica

30.8. Ajoie – Liberec

3.9. Ajoie – Biel

7.9. Lugano – Ajoie

12.9. Rapperswil-Jona Lakers – Ajoie