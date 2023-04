SRF-Eishockey-Experte Marc Reichert nimmt für uns die Playoff-Serie um den Meistertitel in der National League unter die Lupe. Puckeinwurf zur Affiche Genf-Servette vs. EHC Biel ist am Freitag.

Völlig unaufgeregt vs. sehr kontrolliert

Legende: Begegnung im Playoff-Final Henrik Tömmernes (Genf) und Beat Forster (Biel) zählen zu den Teamstützen. Keystone/Peter Klaunzer & freshfocus/Laurent Daspres

In der 52 Spiele umfassenden Qualifikation bewegten sich die beiden späteren Finalteams auf Augenhöhe: Je 101 Punkte standen nach der Regular Season bei Genf und Biel zu Buche. Auch beim Durchmarsch ins Endspiel waren beim Top-Duo kaum Abweichungen auszumachen. Die Calvinstädter lösten das Finalticket in 11 Matches, die Seeländer sogar in deren 10.

SRF-Eishockey-Experte Marc Reichert hat vor dem Showdown um den Titelgewinn nun versucht, die kleinen, aber feinen Unterschiede herauszufiltern. Der frühere Profi mit 3 Meisterkübeln im eigenen Trophäenschrank benennt die Schlüsselspieler der zwei Mannschaften und nimmt eine Stärken-Schwächen-Analyse vor.

Genf-Servette: Der flinke Rückhalt und die Ausländer

Robert Mayer: Der 33-jährige Keeper der «Adler» machte in den Augen von Reichert nochmals einen entscheidenden Schritt nach vorn. Er sei flink, sehr wachsam und habe auch gelernt, das Risiko zu minimieren. «Bis jetzt spielt er Riesen-Playoffs.» Zudem bezeichnet der 43-jährige Fachmann Genfs Schlussmann nicht ohne Augenzwinkern als offensiv besten Goalie und spielt dabei auf dessen Torerfolg zum Abschluss des Viertelfinal-Duells mit Lugano an.

00:52 Video Reicherts Loblied auf die Ausländer bei Genf Aus Sport-Clip vom 13.04.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

EHC Biel: Wie ein Fels in der Brandung

Harri Säteri: Auch die Seeländer können sich zwischen den Pfosten auf eine Leaderfigur verlassen. Der Finne strahle eine überdurchschnittliche Ruhe aus, die er auf seine Vorderleute übertrage.

00:49 Video Reichert über Forster: «Gefühlt schon 100-mal Meister geworden» Aus Sport-Clip vom 13.04.2023. Bild: Keystone/Peter Klaunzer abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Balance hier, Speed dort – und kaum Schwächen

In Bezug auf die Qualität der ganzen Mannschaft streicht Reichert bei den Genfern die Ausgewogenheit heraus. Die Verteidiger Tömmernes/Vatanen oder auch Linus Omark könnten eine unglaublich feine Klinge führen und seien variantenreich. «Im Gegenzug bringen gerade Noah Road, Tanner Richard oder Daniel Winnik auch das Brachiale, die Härte und Emotionen sowie sogar etwas Schlitzohrigkeit ins Spiel. Sie sind schwierig auszurechnen.»

In den Reihen der Bieler imponiert Reichert, «wie schnell sie Eishockey spielen können». Der Qualifikations-Zweite beherrscht es, zügig von der Defensive in die Offensive umzuschalten und umgekehrt.

Findet Reichert auch das Haar in der Suppe? Schauen Sie sich folgendes Video an, in dem es um die Schwächen geht.

01:06 Video «Die Special Teams – wenn überhaupt» Aus Sport-Clip vom 13.04.2023. Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.