Die National League meldet sich am Dienstag mit 4 Partien zurück. Genf-Servette ist zum Siegen verdammt.

Legende: Gipfeltreffen der Kellerkinder Genf-Servette empfängt am Dienstag Lugano. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Nach der kurzen Nationalmannschaftspause steht in der National League der Schlussspurt auf dem Programm. Noch genau 50 Partien sind bis zum Ende der Regular Season am 1. März zu absolvieren. Am Dienstag lancieren acht Teams die heisse Phase der Qualifikation. Folgende Duelle stehen an:

Genf-Servette – Lugano

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Enttäuschungen. Genf-Servette, immerhin noch amtierender Sieger der Champions Hockey League, und Lugano kamen in dieser Saison überhaupt nicht auf Touren. Stand jetzt müssten die Genfer sogar in den Playouts gegen Schlusslicht Ajoie antreten. Bei einer Niederlage gegen Lugano dürften die leisen Hoffnungen auf einen Platz in den Play-Ins wohl endgültig begraben werden.

Audio-Konferenz Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die 4 Partien der National League am Dienstag ab 19:40 Uhr hier live in der Audio-Konferenz unter srf.ch/sport oder in der Sport App.

Lausanne – Rapperswil-Jona

Lausanne kann dem Schlussspurt der Regular Season entspannt entgegenblicken. Als einziges Team hat der Leader seinen Platz in den Playoffs bereits auf sicher. Die Waadtländer duellieren sich mit den ZSC Lions noch um den Qualifikationssieg. Zuhause gegen die Rapperswil-Jona Lakers kann der Playoff-Finalist seine ohnehin schon phänomenale Heimbilanz weiter aufpolieren. In den 22 Spielen in der heimischen Arena ging Lausanne 19 Mal als Sieger vom Eis.

Davos – Zug

Das 4. und letzte Saisonduell zwischen dem HCD und dem EVZ ist das Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Die viertklassierten Zuger liegen zwei Punkte vor den Bündnern, haben allerdings eine Partie mehr ausgetragen. An der Bande der Zentralschweizer hat Micheal Liniger, aktuell noch Assistent, künftig dann aber Headcoach, die Zügel in der Hand. Denn (Noch-)Cheftrainer Dan Tangnes hat sich vor einer Woche am Rücken operieren lassen und wird im Landwassertal vertreten.

Biel – ZSC Lions

Während sich die Zürcher mitten im Kampf um den Quali-Sieg befinden, haben die Bieler andere Sorgen. Die Seeländer liegen unter dem zweiten Strich und haben vor der Nati-Pause fünf von sechs Partien verloren. Mit den ZSC Lions reist der ultimative Angstgegner des EHCB an. Seit dem famosen 4:0 in der Playoff-Halbfinalserie gegen den ZSC vor zwei Jahren warten die Bieler auf einen Sieg gegen den amtierenden Meister. Elf Niederlagen in Folge setzte es seither inklusive Playoffs für das Team ab.

