In der National League geht es in die entscheidende Phase. Noch ist vieles offen – gegen oben wie unten.

Legende: Schwarz-Weiss-Denken in Lugano? Für die tiefgefallenen «Bianconeri» ist von Playouts über Ferien bis hin zum Play-In noch alles möglich. Keystone/Samuel Golay

Noch am Dienstag durften sich die ZSC Lions als «Könige Europas» feiern lassen. Jetzt ist der Blick der Zürcher wie jener aller nationaler Konkurrenten auf den Schlussspurt der Regular Season gerichtet. Zwischen 12 und 15 Punkte können die Teams maximal in der bis und mit 1. März andauernden Quali-Phase noch sammeln.

Passend zum Thema CHL: 2:1-Sieg gegen Färjestad Andrighetto schiesst die ZSC Lions zum Titel

Einige wenige Entscheidungen sind bereits gefallen. So muss Ajoie den Gang in die Playouts antreten. Lausanne und die Lions stehen bereits fix in den Playoff-Viertelfinals (ab 13. März). Wobei ZSC-Trainer Marco Bayer wenige Minuten nach dem CHL-Triumph forderte: «Wir wollen versuchen, den 1. Platz zu holen.»

EVZ, SCB und HCD auf dem Sprung

Hinter dem Spitzenduo dürfte es auch bei Zug, dem SC Bern und Davos nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die drei hochdekorierten Klubs «grün» werden. Im Kampf ums letzte Viertelfinal-Ticket hat Freiburg mit mindestens vier Punkten Vorsprung bei einer Partie weniger als die ärgsten Verfolger die besten Karten.

Team Spiele Punkte 1. Lausanne 48 94 2. ZSC Lions 47 88 3. EV Zug 47 82 4. SC Bern 48 82 5. HC Davos 47 79 6. Freiburg 47 74

Lugano und Servette brauchen dringend Punkte

Richtig spannend ist der phasenweise zum Schneckenrennen verkommene Wettlauf um die Plätze im Play-In-Turnier. Zwischen Kloten auf Rang 7 und Servette auf dem 13. Platz liegen nur 11 Zähler.

In den Play-Ins (4. und 6. März) trifft in Hin- und Rückspiel das Team auf Rang 8 auf das 7.-klassierte, der Sieger steht in den Playoffs. Das Team auf Platz 10 trifft auf den Tabellen-9. Wer sich durchsetzt, macht mit dem Verlierer des anderen Play-In-Duells (Rang 8 vs. 7) das allerletzte Playoff-Ticket untereinander aus.

7. Kloten 48 70 8. SCL Tigers 48 70 9. Ambri-Piotta 48 67 10. Biel 47 64 11. Rapperswil-Jona 48 64 12. Lugano 48 60 13. Genf 47 59 14. Ajoie 48 46

Am vorletzten Spieltag kommt es zum Direktduell der tief gefallenen Renommierklubs Lugano und Servette. Einem der beiden Klubs droht der im Best-of-7-Modus gespielte Playout-Final gegen Ajoie.

National League