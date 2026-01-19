Legende: Hat keine Zukunft beim EHC Biel Martin Filander. Keystone/Claudio Thoma

Der EHC Biel stellt Trainer Martin Filander per sofort frei.

Der Schwede war eineinhalb Jahre im Amt.

Interimistisch übernehmen die bisherigen Assistenten Mathias Tjärnqvist und Beat Forster.

Der EHC Biel hat Martin Filander per sofort von seinen Aufgaben als Coach entbunden. Dies teilen die Seeländer am Montagnachmittag mit. Der Schwede war seit Beginn der letzten Saison im Amt.

Biel belegt derzeit in der National League nur den 11. Platz – vor allem, weil man auswärts in 20 Partien nur 14 Punkte holte. Zuletzt verlor man am Samstag auswärts gegen Fribourg-Gottéron mit 1:6. «In den vergangenen Wochen konnte trotz einzelner positiver Entwicklungen nicht die gewünschte sportliche Gesamtentwicklung festgestellt werden», schreibt der Klub. Das Auftreten der Mannschaft habe «nicht immer den Erwartungen» entsprochen.

Biel hatte die Play-In-Ränge letzte Saison verpasst. Dennoch war der Vertrag Filanders im Juli vorzeitig bis 2027 verlängert worden.

Tjärnqvist und Forster als Interimsduo

Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Interimistisch wird das Team vorerst von den bisherigen Assistenten Mathias Tjärnqvist und Beat Forster betreut.

National League