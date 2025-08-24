Jäger von Lausanne nach Davos

Der HC Davos hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Ken Jäger von Lausanne verpflichtet. Für den 27-jährigen Center ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der gebürtige Davoser durchlief beim HCD die Jugendabteilung und absolvierte für die Bündner auch die ersten National-League-Spiele, ehe es über Schweden nach Lausanne ging. Bei den Waadtländern etablierte sich Jäger, der beim HCD einen langfristigen Vertrag über 7 Jahre unterschrieb, zum Nationalspieler (2 WM-Silbermedaillen).

National League