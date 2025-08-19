Schweizer Spielplan an der Heim-WM bekannt
Der Eishockey-Weltverband hat den Spielplan für die WM 2026 im kommenden Mai in der Schweiz veröffentlicht. Der Gastgeber bestreitet sein Auftaktspiel am Freitag, 15. Mai 2026, gegen die USA. Somit kommt es zum Auftakt gleich zur Final-Revanche von der WM 2025, als die Schweiz den Amerikanern im Final 0:1 n.V. unterlegen war. Danach trifft das Team von Trainer Patrick Fischer der Reihe nach auf Lettland (16.5.), Deutschland (18.5.), Österreich (20.5.), Grossbritannien (21.5.), Ungarn (23.5.) und Finnland (26.5.).