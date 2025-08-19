 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schweizer Eishockey-News Final-Reprise: Schweiz startet gegen USA in die Heim-WM

19.08.2025, 15:24

Teilen
Zwei Eishockeyspieler kämpfen um den Puck auf dem Eis.
Legende: Ein Kampf auf Biegen und Brechen Die Schweiz im WM-Final 2025 gegen die USA. Freshfocus/Claudio Thoma

Schweizer Spielplan an der Heim-WM bekannt

Der Eishockey-Weltverband hat den Spielplan für die WM 2026 im kommenden Mai in der Schweiz veröffentlicht. Der Gastgeber bestreitet sein Auftaktspiel am Freitag, 15. Mai 2026, gegen die USA. Somit kommt es zum Auftakt gleich zur Final-Revanche von der WM 2025, als die Schweiz den Amerikanern im Final 0:1 n.V. unterlegen war. Danach trifft das Team von Trainer Patrick Fischer der Reihe nach auf Lettland (16.5.), Deutschland (18.5.), Österreich (20.5.), Grossbritannien (21.5.), Ungarn (23.5.) und Finnland (26.5.).

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)