Legende: Die NHL muss noch warten Vinzenz Rohrer in einem Vorbereitungsspiel mit den Montréal Canadiens. Imago/Imagn Images

Rohrer ist zurück in Zürich

Der mässig in die National-League-Saison gestartete Schweizer Meister ZSC Lions bekommt Verstärkung aus Übersee. Vinzenz Rohrer, der sein Glück im NHL-Camp der Montréal Canadiens versucht hatte, landete am Sonntagmorgen in Zürich und ist ab sofort spielberechtigt für das Team von Marco Bayer. Die Canadiens fanden zwar nur lobende Worte über die Leistungen Rohrers in der Vorbereitung, wollen dem jungen Stürmer aus Österreich aber eine zusätzliche Saison in der Schweiz Zeit geben, um sich weiterzuentwickeln. Der 21-jährige Rohrer spielte die letzten beiden Saisons beim ZSC und wurde mit dem Team zweimal Schweizer Meister und Champions-League-Sieger.

National League