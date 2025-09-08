Legende: Rückkehr ins Bündnerland Tim Minder. Freshfocus/Marc Schumacher

Minder für 1 Jahr zum HCD

Tim Minder kehrt zum HC Davos zurück. Die Bündner statteten den 22-jährigen Verteidiger mit einem Vertrag für ein Jahr aus, wie sie bekannt gaben. Minder bestritt von Februar 2022 bis März 2024 78 Partien für den HCD, in denen ihm ein Assist gelang. In der vergangenen Saison war er für Ajoie und Olten tätig.

Zugs Schlumpf muss pausieren

Der EV Zug muss gemäss eigenen Angaben mehrere Wochen auf Dominik Schlumpf verzichten. Der 34-jährige Verteidiger erlitt am Sonntag in der Partie der Champions Hockey League gegen die Belfast Giants (6:3) eine Verletzung am Oberkörper. Die Zentralschweizer starten am Dienstag mit einem Heimspiel gegen Bern in die Meisterschaft der National League.

