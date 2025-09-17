Legende: Bitterer Ausfall für Kloten Der EHC muss vorderhand ohne Stammgoalie Ludovic Waeber auskommen. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Jahr für Waeber wohl gelaufen

Der EHC Kloten muss womöglich bis Ende Jahr ohne seinen Stammgoalie Ludovic Waeber auskommen. Wie der Klub mitteilt, verletzte sich der gebürtige Freiburger am Samstag im Auswärtsspiel in Genf an der Schulter. Es wird mit einer Ausfalldauer von zwei bis drei Monaten gerechnet. «Das ist natürlich bitter, Ludo ist unglaublich stark in die Saison gestartet und war in dieser Form einer der besten Goalies der Liga. Sein Ausfall wiegt entsprechend schwer», lässt sich Klotens Sportchef Ricardo Schödler in einem Communiqué zitieren. Noch bitterer trifft es Simon Meier. Für den 20-jährigen Stürmer ist die Saison aufgrund einer langwierigen Schulterverletzung bereits gelaufen.

Neuer Verteidiger für Zug

Der EV Zug reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle der Verteidiger Lukas Bengtsson und Dominik Schlumpf mit einer Neuverpflichtung. Vorerst bis Ende November stösst der Kanadier Jesse Graham zum Team, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Ein Option ermöglicht den Zugern, den Vertrag bis Ende Saison zu verlängern. In den letzten zwei Saisons spielte Graham in Russland für HK Sotschi (56 Skorerpunkte in 120 Spielen).

National League