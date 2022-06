Legende: Neu auf Schweizer Eis im Einsatz Der finnische Olympiasieger Miro Aaltonen (29). imago images/YUTAKA/AFLO PUBLICATION

Aaltonen wechselt aus der KHL in die National League

Einen Tag nach Goalie Juha Metsola verpflichtet der EHC Kloten einen weiteren Finnen. Der Aufsteiger in die National League sichert sich für die nächsten beiden Jahre die Dienste des Centers Miro Aaltonen, der im Februar mit Finnland Olympia-Gold gewonnen hat. Der 29-Jährige war seit 2016 in der KHL tätig, zuletzt für Witjas Podolsk. In der vergangenen Saison verbuchte er in 44 Partien 10 Tore und 32 Assists. Aaltonen ist der vierte ausländische Zuzug der Zürcher Unterländer. Vor den beiden Finnen hatte Kloten schon den schwedischen Verteidiger Lucas Ekestahl-Jonsson sowie den kanadischen Stürmer Jonathan Ang engagiert.