Legende: Wechselt von der KHL in die Schweiz Curtis Valk. Imago Images/Russian Look

Lugano verpflichtet Stürmer Valk

Der HC Lugano verstärkt sein Kader mit dem Angreifer Curtis Valk. Gemäss Mitteilung der Tessiner hat sich der kanadisch-kasachische Doppelbürger bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Valk wechselt vom KHL-Klub Jekaterinburg ins Südtessin. Er hat auch eine (weniger geglückte) Vergangenheit in der NHL. Zwischen 2014 und 2018 gehörte er dem Umfeld der Vancouver Canucks und der Florida Panthers an, absolvierte in der weltbesten Eishockey-Liga aber lediglich ein Spiel. Mit Kasachstans Nationalteam nahm Valk an den Weltmeisterschaften 2021 und 2022 teil.

National League