Legende: Steht dem EHC Olten vorerst nicht zur Verfügung Patrick Obrist. Freshfocus/Marc Schumacher

Schockdiagnose für Oltens Obrist

Der österreichische Internationale Patrick Obrist ist gemäss dem EHC Olten an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das sei im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung festgestellt worden, teilte der Klub aus der Swiss League mit. Der 32-Jährige müsse sich einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. Die Ärzte des Vorarlbergers beurteilen die Heilungschancen als sehr gut. Der kürzlich zum Captain ernannte Stürmer, der über eine Schweizer Lizenz verfügt, steht in Olten noch für die nächsten drei Saisons unter Vertrag.

Resultate

Euro Hockey Tour in Zürich

Die Schweizer Nationalmannschaft trägt ihr Heimturnier der Euro Hockey Tour in der kommenden Saison in Zürich aus. Das Turnier findet Mitte Dezember in der Heimstätte der ZSC Lions statt und ist eine Art Hauptprobe für die Heim-WM im Frühjahr in Zürich und Freiburg. Zum Auftakt trifft das Team von Patrick Fischer am Donnerstag, 11. Dezember, auf Schweden. Am Samstag und Sonntag folgen die Duelle mit Tschechien respektive Finnland.