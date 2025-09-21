Legende: Läuft wieder in der National League auf Lawrence Pilut (Archivbild). Keystone/Valentin Flauraud

Pilut zieht es nach Rapperswil-Jona

Die Rapperswil-Jona Lakers haben den schwedischen Verteidiger Lawrence Pilut verpflichtet und ihn mit einem Vertrag für die laufende Saison ausgestattet. Für den 29-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Schweiz. Von 2023 bis in diesen Sommer hatte Pilut bei Lausanne unter Vertrag gestanden. Auf dem Weg in den Playoff-Final 2024 glänzte der Schwede vor allem in den Playoffs, als er in 19 Spielen 12 Punkte erzielte. Ein Achillessehnenriss setzte ihn für die gesamte Saison 2024/25 ausser Gefecht. Pilut spielte zuvor auch schon in der NHL, kam dort in 63 Spielen für die Buffalo Sabres auf 9 Punkte (2 Tore).

Kurz-Vertrag in Lugano für Omark

Der HC Lugano hat auf den schwachen Saisonstart und einige Ausfälle im Angriff reagiert. Die Tessiner verpflichteten mit Linus Omark einen alten Bekannten der National League. Der 38-jährige Schwede wurde mit einem Vertrag bis zur Länderspielpause anfangs November ausgestattet. Für Omark ist es bereits die dritte Rückkehr in die Schweiz. In der Lockout-Saison 2012/13 spielte er für Zug, 2020/21 und 2022/23 für Genf-Servette, wo er massgeblichen Anteil am Meistertitel 2023 hatte.

National League