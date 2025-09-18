Legende: Muss weiterhin Geduld haben Elia Riva. Keystone/Marcel Bieri

EVZ: Riva fällt noch länger aus

Der EV Zug muss länger als erwartet ohne Verteidiger Elia Riva auskommen. Der 27-Jährige verpasste bereits die ersten vier Partien der Saison wegen einer Oberkörperverletzung. Nun gibt der Verein bekannt, dass Riva nach weiteren Untersuchungen «zu einer Pause von mehreren Wochen» gezwungen wird. Da dem EVZ neben Riva mit Lukas Bengtsson und Dominik Schlumpf bereits zwei weitere Stammverteidiger fehlen, reagierte man mit der Verpflichtung des Kanadiers Jesse Graham.

National League