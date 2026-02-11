Legende: Verstärkt ab nächster Saison die Kloten-Offensive Arttu Ruotsalainen. Freshfocus/Claudio Diderich

Kloten holt Ruotsalainen zurück

Der EHC Kloten hat die Verpflichtung des finnischen Offensivspielers Arttu Ruotsalainen ab der nächsten Saison bekanntgegeben. Der 28-Jährige, der bereits in der Saison 2022/23 für die Flughafenstädter gespielt hatte, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Seit 2024 ist Ruotsalainen beim schwedischen Topklub Frölunda tätig. Dort ist er mit 32 Punkten aus 41 Spielen aktuell zweitbester Skorer.

Wingerli fehlt Zug

Der EVZ muss im Quali-Endspurt ohne Andreas Wingerli auskommen. Der schwedische Stürmer hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird den Zentralschweizern voraussichtlich sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wingerli kommt in der laufenden Saison auf 24 Skorerpunkte (11 Tore). Mit Jakob Lilja hat der EVZ bereits einen Ersatz verpflichtet.

National League