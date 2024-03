Legende: Verpasst ein weiteres Spiel Patrik Nemeth (rechts). Keystone/GIAN EHRENZELLER

Weitere Spielsperre für Hügli und Nemeth

Lausannes Stürmer Michael Hügli und Berns Verteidiger Patrik Nemeth werden von der Disziplinarkommission der National League mit je 2 Spielsperren belegt – Hügli für den Ellbogenschlag gegen den Davoser Chris Egli, Nemeth wegen eines Slew Footings und eines Stockendstosses gegen den Zuger Andreas Eder. Hügli und Nemeth haben bereits eine Sperre verbüsst und müssen somit noch am Montag im 5. Playoff-Viertelfinalspiel ihrer Teams zuschauen. Sowohl in der Serie Davos gegen Lausanne als auch in der Paarung Bern gegen Zug steht es 2:2.

Bozon und Almond ebenfalls gesperrt

Lausanne muss zudem in der nächsten Partie am Montag gegen Davos auf Tim Bozon und Cody Almond verzichten. Letzterer wird wegen eines Checks gegen den Kopf gegen Davyd Barandun vom HC Davos in der 60. Minute des Playoff-Spiels der National League vom 23. März vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Almond ein ordentliches Verfahren eröffnet. Bozon wird für ein Spiel gesperrt und mit CHF 1’500 Franken gebüsst. Er hatte im gleichen Spiel 2 Spieldauerdisziplinarstrafen wegen eines Faustkampfs erhalten, was automatisch eine Spielsperre zur Folge hat.

Sperre und Busse gegen Gross

Nico Gross vom EV Zug wird wegen eines Crosschecks gegen Benjamin Baumgartner vom SC Bern in der 4. Minute des Playoff-Spiels der National League vom 23. März für ein Spiel gesperrt und mit CHF 1’000 Franken gebüsst.

