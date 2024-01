Legende: Erlitt einen Oberschenkelbruch Giovanni Morini vom HC Lugano. Freshfocus/Martin Meienberger

Morinis Saison ist zu Ende

Der HC Lugano muss für den Rest der Saison auf Giovanni Morini verzichten. Der 28-jährige Stürmer fällt mit einem Oberschenkelbruch am rechten Bein aus. Morini zog sich die schwere Verletzung am Dienstag im Heimspiel gegen Genf-Servette (2:5) zu, als er im Mitteldrittel ohne Fremdeinwirkung in die Bande stürzte. Der Italiener mit Schweizer Lizenz wurde am Mittwoch operiert.

Goalie Schlegel fehlt rund zwei Monate

Nicht ganz so lang wie Morini, aber trotzdem rund zwei Monate, wird Goalie Niklas Schlegel den «Bianconeri» fehlen. Der 29-Jährige zog sich in der 18. Minute gegen Genf ebenfalls eine Oberschenkel-Verletzung zu. Damit dürfte Schlegel zumindest den Beginn der Playoffs verpassen.

Auch Conz muss pausieren

Ambris Goalie Benjamin Conz muss wegen einer Adduktorenverletzung mindestens drei Wochen pausieren. Dies ergaben die Untersuchungen, nachdem der 32-Jährige am vergangenen Samstag in Biel in der 18. Minute hatte ausgewechselt werden müssen. Zudem gab der Verein aus der Leventina bekannt, dass Alex Formenton aus persönlichen Gründen für unbestimmte Zeit nach Kanada zurückkehrt.