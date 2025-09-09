 Zum Inhalt springen

Schweizer Eishockey-News Vertrag mit Anaheim aufgelöst: Dionicio zurück in Biel

09.09.2025, 16:42

Eishockeyspieler in weiss-roter Ausrüstung auf dem Eis.
Legende: Zurück im Seeland Rodwin Dionicio. Keystone/JUERGEN STAIGER

Dionicios NHL-Abenteuer vorerst zu Ende

Rodwin Dionicio kehrt nach der Auflösung seines Vertrags mit den Anaheim Ducks zum EHC Biel zurück. Sein bestehendes Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2026/27 sei nun wieder gültig, teilte der Klub aus dem Seeland mit. Der von den Ducks im Sommer 2023 gedraftete Dionicio unterschrieb 2024 einen Dreijahresvertrag in Biel, ehe er in Anaheim einen für drei Jahre gültigen Einstiegsvertrag erhielt. Diesen löste die Franchise aus Kalifornien vor kurzem auf. Dionicio spielte bereits seit Februar wieder für die Bieler. In der NHL kam der 21-jährige Verteidiger zu keinem Einsatz. Für Anaheims Farmteam San Diego Gulls absolvierte er im vergangenen Jahr 24 Spiele in der AHL.

