Kloten verpflichtet Berra

Am Donnerstag wurde der Abgang von Goalie Ludovic Waeber zur Saison 2026/27 nach Freiburg bekannt – zwei Tage später hat der EHC Kloten einen prominenten Ersatz gefunden. Die Flughafenstädter engagieren auf die kommende Spielzeit Gottéron-Keeper Reto Berra, der somit den umgekehrten Weg geht und Freiburg nach dann insgesamt 8 Saisons verlässt. Der gebürtige Bülacher Berra wird mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. «Mit Reto Berra haben wir in den nächsten Saisons einen Top-Goalie im Team», freut sich Kloten-Sportchef Ricardo Schödler.

