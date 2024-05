Per E-Mail teilen

Legende: Wechselt innerhalb des Kantons Ludovic Waeber. KEYSTONE/Michael Buholzer

Kloten verpflichtet Waeber

Ludovic Waeber wechselt nach drei Saisons bei den ZSC Lions (2020 bis 2023) und einer Saison in Nordamerika für die nächsten zwei Saisons zum EHC Kloten. Kloten benötigte für den Transfer die Einwilligung der ZSC Lions, die aber auch nächste Saison auf ihren Meister-Goalie Simon Hrubec und den jungen Back-up Robin Zumbühl setzen wollen.

Lausanne HC verliert Sekac

Der Tscheche Jiri Sekac verlässt den Lausanne HC. Der bald 32-jährige Stürmer hat drei Jahre für den Playoff-Finalisten der abgelaufenen Saison gespielt. In 163 NL-Partien für die «Löwen» gelangen ihm 52 Tore und 68 Assists. In den diesjährigen Playoffs erzielte er 11 Skorerpunkte in 19 Spielen. Laut Blick könnte Sekac beim HC Lugano unterschreiben.

Legende: Wechselt er ins Tessin? Jiri Sekac. Freshfocus/Urs Lindt

Forster wird Assistenzcoach

Die künftige Funktion von Beat Forster beim EHC Biel ist bekannt: Der im Frühling als Aktiver zurückgetretene 41-Jährige wird einer der Assistenten des neuen Headcoaches Martin Filander. Der Ostschweizer unterzeichnete für eine Saison. Dass Forster, der die letzten 7 Jahre in Biel spielte, den Seeländern erhalten bleiben würde, war bereits bekannt.