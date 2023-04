Genf-Servette kann am Dienstagabend im 6. Playoff-Finalspiel in Biel zum 1. Mal Schweizer Meister werden.

Legende: Lässt sich Servette (mit Tanner Richard; links) auf dem Weg zum Titel noch einholen? Keystone/Salvatore Di Nolfi

Sechs Titel hat der HC Genf-Servette in seiner 118-jährigen Geschichte bislang gewonnen. Ein Meistertitel in der höchsten Schweizer Liga gehört nicht dazu. Noch nicht? Am Dienstagabend haben die Genfer im 6. Playoff-Finalspiel gegen Biel den ersten von zwei Matchpucks und könnten den grössten Triumph in der Klub-Historie realisieren.

Der National-League-Titel 2022/23 würde die beiden NLB-Meistertitel (1964 und 2002), die beiden Cupsiege (1959 und 1972) und die beiden Triumphe am Spengler Cup (2013 und 2014) bei weitem überstrahlen.

Gedanken an 2010?

In der Vor-Playoff-Ära wurde Servette zwischen 1966 und 1971 fünfmal Vize-Meister. Im Playoff-Zeitalter kamen drei 2. Plätze hinzu. Den Meistertitel auf dem Stock hatten die Calvinstädter bereits 2010 einmal, nachdem sie im Final gegen den SCB ein 1:3 aufgeholt und eine «Belle» erzwungen hatten. Diese ging aber auswärts trotz einer frühen 1:0-Führung mit 1:4 verloren und das Genfer Warten damit weiter.

Gedanken an Spiel 4?

13 Jahre später – im Final 2021 gegen Zug hatte man kein Spiel gewonnen – ist der langersehnte Titel wieder zum Greifen nah. Am Dienstagabend im ausverkauften Stadion in Biel will die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux den Sack zumachen und es nicht auf eine «Belle» am Donnerstag in Genf ankommen lassen.

An Gastspiele in Biel hat Servette durchaus gute Erinnerungen. Von den letzten drei Auswärtspartien gegen den EHCB haben die Genfer zwei gewonnen – die zweite vor fünf Tagen zum Re-Break zum 2:2.

Biel wird sich mit aller Kraft gegen die Genfer Titel-Premiere stemmen. Denn auch die Seeländer wollen eine lange Durststrecke beenden – schliesslich liegt der letzte Meistertitel schon 40 Jahre zurück.

Die Frage wird sein, wie gut sich der EHCB von der herben 1:7-Klatsche im 5. Spiel erholt hat. Schliesslich verlor man die ganze Saison nie so hoch und kassierte auch nie so viele Gegentore. Verteidiger Robin Grossmann gab sich nach dem Spiel vom Samstag auf jeden Fall zuversichtlich: «Wir sind zu Hause sehr stark und wir haben schon oft auf hohe Niederlagen reagieren können.»