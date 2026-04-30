Legende: Zurück in Kloten Michael Liniger. Keystone/Urs Flüeler

Der EHC Kloten wird künftig von seinem langjährigen Spieler Michael Liniger trainiert.

Lauri Marjamäki, der bisherige Coach der Zürcher Unterländer, heuert dafür beim EV Zug an.

Im Schweizer Eishockey kommt es zu einer Rochade: Zug und Kloten «tauschen» ihre Trainer. Der EV Zug wird künftig vom Finnen Lauri Marjamäki trainiert, der in den letzten zwei Saisons an der Bande des EHC Kloten stand. Derweil wird Michael Liniger – der in der vergangenen Saison beim EV Zug zunächst zum Headcoach aufgestiegen, aber im Januar dann entlassen worden war – neuer Trainer in Kloten.

Kloten setzt auf frühere Identifikationsfigur

Für Liniger ist es eine Rückkehr. Der Emmentaler lief zwischen 2007 und 2016 als Spieler für die «Flieger» auf, ehe er ein Jahr später seine Aktivkarriere bei den GCK Lions beendete.

In Kloten unterschrieb der 46-Jährige einen Zweijahres-Vertrag. Für Liniger ist es erst das zweite Engagement als Headcoach in der National League nach seiner halben Saison als Hauptverantwortlicher in Zug. Der ehemalige Nati-Spieler bringt aber mehrere Jahre an Erfahrung als Assistenztrainer und Headcoach in der Swiss League mit.

«Bereits als Spieler war ich stolz, die Farben des EHCK zu tragen. Nun als Headcoach in die Organisation zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel», wird Liniger in einer Mitteilung des EHC Kloten zitiert.

Auch Marjamäki unterschreibt für zwei Jahre

Den Vertrag des bisherigen Trainers Marjamäki löste Kloten vorzeitig auf. Der 48-jährige Finne wäre noch bis Sommer 2027 an die Zürcher Unterländer gebunden gewesen. Stattdessen übernimmt Marjamäki nun den EV Zug. Auch er unterschrieb für zwei Jahre. Zuvor war Marjamäki unter anderem Trainer der finnischen Nationalmannschaft gewesen.

«Er hat in vielen seiner Trainerstationen mit jungen Spielern gearbeitet und erfolgreiches Eishockey gespielt», wird Patrick Lengwiler, der CEO des EVZ, in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Mit Marjamäki soll der EVZ wieder näher an die Spitzenteams der National League gebracht werden.

Mit der Verpflichtung Marjamäkis endet auch die Zeit von Benoît Groulx in Zug. Der Kanadier hatte den EVZ im Januar nach der Liniger-Entlassung übernommen und mit den Zentralschweizern den Playoff-Viertelfinal erreicht. Dort war gegen Davos Schluss (1:4).