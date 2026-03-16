Zwischen Rapperswil-Jona und dem SC Bern bahnt sich ein ausgeglichener Kampf um den Playoff-Einzug an.

Legende: Ein Blick in die Zukunft? Im Duell zwischen Rapperswil-Jona und Bern dürften die Fetzen fliegen. KEYSTONE/Christian Merz

Ausgangslage

Rapperswil-Jona hat in der Qualifikation satte 13 Punkte mehr gesammelt als der SC Bern (81:68). Die Auftritte in der ersten Runde der Play-Ins lassen aber ein ausgeglichenes Duell erwarten. Die Lakers konnten im Duell mit Zug nach der 2:5-Niederlage (mit drei Gegentoren ab der 50. Minute) beim 2:1 zu Hause immerhin ein Erfolgserlebnis feiern. Was das Momentum angeht, ist Bern im Vorteil. Das Team aus der Bundesstadt drehte den Spiess gegen Biel nach einer 3:4-Niederlage im Hinspiel mit einem 4:0-Sieg um.

Daten der beiden Partien im Play-In-Duell Rapperswil-Jona vs. Bern

Hinspiel: Montag, 16. März in Bern (20:00 Uhr)

Rückspiel: Mittwoch, 18. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr)

Modus Box aufklappen Box zuklappen Im Hinspiel sind Unentschieden möglich. Nicht aber nach der Reprise. Es zählt das Gesamtskore nach 120 Minuten. Ist das Skore nach Hin- und Rückspiel noch immer ausgeglichen, folgt eine Endless Overtime. Es wird so lange Fünf-gegen-Fünf gespielt, bis eine Mannschaft ein Tor erzielt.

Rapperswil-Jona

Die Lakers streben eine Rückkehr in die Playoffs an. In den letzten beiden Spielzeiten fand die «heisse Phase» der Meisterschaft ohne die St. Galler statt. An die Play-Ins hat «Rappi» indes keine guten Erinnerungen: In der Vorsaison schied man gegen Ambri in der 1. Runde in der Verlängerung aus. Und in dieser Saison müssen die St. Galler in die 2. Runde, obwohl sie in der Regular Season das beste aller Teams in den Play-Ins waren.

Gegen den EVZ sprach fast alles für Rapperswil-Jona: Die Form sowie die Direktduelle. 3 von 4 Partien konnten in der regulären Meisterschaft gewonnen werden. Diesmal ist es umgekehrt: Bern jubelte bei 4 Duellen 3-mal gegen die Lakers.

Bern

Die «Mutzen» haben in den letzten 12 Saisons nur einmal (2021/22) die Playoffs verpasst (2019/20 fanden diese wegen Corona nicht statt). Allerdings gehört auch zur Wahrheit: Über die Viertelfinals ist der SCB seit 2019 (Meister) nicht mehr hinausgekommen.

Moralisch hat das Team von Trainer Heinz Ehlers die Nase vorn. Seine Equipe vermochte eine 3:4-Niederlage in Biel noch zu drehen – und das auf beeindruckende Art und Weise. Diesmal sind die Berner aber zuerst zu Hause gefordert. Können sie sich ein Polster erspielen?

Die bisherigen Saison-Duelle

3:1 Siege bzw. 8:4 Punkte für den SCB

13.09.2025: Rapperswil-Jona – Bern 2:1

– Bern 2:1 14.11.2025: Bern – Rapperswil-Jona 5:2

– Rapperswil-Jona 5:2 23.12.2025: Bern – Rapperswil-Jona 3:2 n.P.

– Rapperswil-Jona 3:2 n.P. 23.01.2026: Rapperswil-Jona – Bern 0:2

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