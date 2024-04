Im diesjährigen Playoff-Final gewann stets das Heimteam. In der Finalissima in Zürich auch? Die Geschichte lässt zweifeln.

Zum 3. Mal in Folge kommt die Hockey-Schweiz in den Genuss einer Finalissima. Die Statistiken der bisherigen 8 geben kaum Aufschluss. Zwischen den ZSC Lions und Lausanne werden am Dienstagabend – wie fast immer – Details entscheiden.

Vor dem Final galten die ZSC Lions nach einer sehr starken Qualifikation und Viertel- und Halbfinalserien ohne Niederlage als haushoher Favorit. Lausanne nahm die Rolle des Aussenseiters aber als Motivation und konterte jeden Heimsieg der Zürcher mit einem eigenen Erfolg zuhause. Deshalb kommt es zum grossen Showdown.

Erst ein Final mit 7 Heimsiegen

Wenn jetzt noch etwas ein bisschen für die ZSC Lions spricht, ist es der Heimvorteil, der in diesem faszinierenden Final bisher so wichtig war. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber: Das ist eher die Ausnahme als die Regel.

Wer wird Schweizer Eishockey-Meister? ZSC Lions ZSC Lions % Lausanne HC Lausanne HC % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

8 Mal gab es eine Finalissima, seit die Finals im Format best of 7 ausgetragen werden. 4 Mal gewann die Auswärtsmannschaft, genauso oft das Heimteam. Nur einmal gab es allerdings die Konstellation wie in diesem Jahr, dass die ersten 6 Partien alle vom Heimteam gewonnen wurden. Der HC Davos setzte sich dann in einem engen Spiel 7 dank eines Treffers von Robin Leblanc in der 45. Minute 1:0 zuhause durch.

Legende: Nachhaltigen Lausanner Jubel in Zürich gab es zuletzt nur bei den Public Viewings in der Arena in Altstetten. Ändert sich das in der «Belle»? Keystone/Ennio Leanza

Momentum spielt keine Rolle

Aber, und auch das müsste die ZSC Lions optimistisch stimmen, dass sie erstmals seit 2008 einen Meistertitel in der heimischen – und erstmals in der neuen – Halle feiern können: Wenn ein Team in Spiel 6 zuhause zum 3:3 ausgeglichen hat (dreimal), verlor es anschliessend die Finalissima immer, so wie im letzten Jahr Biel bei Genf-Servette.

Und noch eine Statistik spricht für die Zürcher: In den 8 Entscheidungsspielen gewann in 5 Fällen der Verlierer des 6. Spiels und nur 3 Mal der Sieger. Das so oft bemühte Momentum spielt also keine Rolle. Und schliesslich wurden auch die letzten 2 Finalissimas (2022 von Zug gegen die ZSC Lions und vor einem Jahr) vom Heimteam gewonnen.

Audio Geering: «Das Spiel 6 schnell abhaken und das Positive mitnehmen» 00:43 min Bild: KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. Audio Was entscheidet ein Spiel 7, Joël Genazzi? 00:22 min Bild: freshfocus/Pascal Muller abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das alles entscheidende 7. Spiel der Finalserie zwischen den ZSC Lions und dem Lausanne HC können Sie am Dienstag bei uns im Liveticker mitverfolgen. Puckeinwurf in Altstetten ist um 20:00 Uhr. Falls die Partie rechtzeitig beendet ist, gibt es ab 23:25 Uhr oder aber um 00:40 Uhr auf SRF zwei in der Sendung «Sportflash» eine Zusammenfassung davon.