Die Zürcher entscheiden das Duell mit Kloten dank einem Tor von Yannick Weber mit 1:0 für sich.

Legende: Freuen sich über das Tor Yannick Weber und Dean Kukan. Freshfocus/Roger Albert

Die ZSC Lions haben das Derby gegen Kloten zuhause knapp mit 1:0 gewonnen. Verteidiger Yannick Weber erzielte in der 48. Minute den einzigen Treffer der Partie.

Ein grosses Spektakel erlebten die 12'000 Zuschauer in der Arena in Altstetten nicht. Im ersten Abschnitt kamen beide Teams kaum zu Chancen. Im zweiten Drittel verstärkte Kloten die Offensivbemühungen – allerdings ohne Ertrag. Erst im Schlussabschnitt realisierte Weber mit einer Direktabnahme das 1:0. Wenig später bot sich Pontus Aberg mit einem Penalty die Chance zur Vorentscheidung. Weil er aber nicht reüssierte und sich Sven Andrighetto im Finish noch eine Strafe leistete, kam Kloten dem Ausgleich nochmals nahe.

Lions im Aufwind

Der Meister bestätigte damit im neuen Jahr erneut, dass er den Tritt wieder gefunden hat. Der Sieg gegen Kloten war der vierte in Serie für den ZSC.

In der Tabelle festigten die Lions den 6. Platz. Kloten verbleibt auf Platz 11 mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 10, der gerade noch zur Teilnahme am Play-In berechtigt.

