Mit einem 4:3 n.V. revanchiert sich der HCD bei Freiburg für die Halbfinal-Pleite am Spengler Cup.

Legende: Musste um den Sieg zittern Der HCD (hier Calle Andersson im Duell mit Samuel Walser). Keystone/Peter Klaunzer

Die Krise bei Davos scheint abgehakt zu sein. Das 4:3 n.V. in Freiburg bedeutete bereits den 2. Sieg in Folge nach zuletzt 6 National-League-Niederlagen in Serie. Noch dazu wurde mit Gottéron die offene Rechnung des 2:4 im Halbfinal des Spengler Cups beglichen.

Für die Entscheidung sorgte Tino Kessler 39 Sekunden vor dem Ende der Overtime unmittelbar nach Ablauf einer Strafe gegen Marcus Sörensen per Ablenker.

Sörensen hatte seine Farben nach einem 1:3-Rückstand im Schlussdrittel quasi im Alleingang in die Verlängerung geschossen. Der Schwede besorgte zunächst den Anschlusstreffer (47.) und gut 5 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit auch das verdiente 3:3.

Auch Tambellini mit Doppelpack

HCD-Topskorer Adam Tambellini hatte mit seinen Saisontreffern 15 und 16 zum 1:0 und 3:1 getroffen. Nach Mauro Dufners 1:1 brauchte Valentin Nussbaumer nur gerade 88 Sekunden, um die Bündner wieder in Führung zu bringen (28.).

Davos schliesst nach Punkten zu den drittplatzierten ZSC Lions auf. Gottéron verharrt nach der 2. Pleite hintereinander auf Tabellenplatz 8.

