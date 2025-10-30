Im einzigen National-League-Spiel vom Donnerstag setzt sich der EV Zug knapp bei Servette durch.

Legende: War nicht zu bezwingen Zug-Goalie Leonardo Genoni. Keystone

162 Minuten war Genfs Goalie Stéphane Charlin zuletzt unbezwungen geblieben. Der 25-Jährige feierte sowohl gegen Biel (6:0) und Davos (7:0) einen Shutout. Im Heimspiel gegen den EV Zug endete Charlins Serie jedoch rasch: In der 7. Minute traf der kanadische Verteidiger Jesse Graham im 1. Powerplay der Partie auf 1:0 für die Gäste.

Es sollte das einzige Tor der Begegnung bleiben. Denn die beiden Goalies spielten gross auf und liessen die Stürmer verzweifeln.

3. Shutout für Genoni

EVZ-Keeper Leonardo Genoni stand seinem Gegenüber in nichts nach – im Gegenteil. Vorab im Mitteldrittel, welches Genf mit 14:2 Schüssen dominierte, zeigte der Nati-Keeper einige Glanzparaden. Zurecht wurden am Schluss der Partie sowohl Genoni als auch Charlin, dessen Backup im Tor der Nationalmannschaft, als beste Spieler ausgezeichnet.

Genoni zeigte bei seinem 3. Shutout der Saison 26 Paraden. Der 38-Jährige führt diese Sparte in der National League nun zusammen mit Simon Hrubec (ZSC Lions) an. In der Tabelle überholte Zug die Servettiens (5.) und liegt nun auf Rang 4.

