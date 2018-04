Auch der 3. Halbfinal-Spieltag lieferte viel Gesprächsstoff. SRF-Experte Mark Streit äussert sich zu je 2 Thesen pro Serie.

Serie Biel vs. Lugano

These 1: Die Matchstrafe gegen Robbie Earl war zu streng

«Ja, absolut. Gerade in den Playoffs wird physisches Spiel verlangt. Klar prallt er (Thomas Wellinger, Anm. Redaktion) unglücklich mit dem Kopf gegen die Bande. Aber als scheibenführender Spieler muss man damit rechnen, gecheckt zu werden. Darauf war Wellinger nicht vorbereitet. 5 Minuten plus Spieldauer ist für mich völlig übertrieben.»

These 2: Das Momentum hat gedreht, Biel bricht nun – wie von Luca Cunti prophezeit – ein

«Das denke ich nicht. Klar ist es bitter, nach einem 3:0-Vorsprung noch zu verlieren. Aber das lag vor allem auch an der 5-Minuten-Strafe. Ansonsten hat Biel einen sehr soliden und kontrollierten Eindruck gemacht. Zudem konnten sie auch gegen Davos Rückschläge wegstecken.»

Prognose: «Ich habe weiterhin das Gefühl, dass Biel die Serie gewinnen wird.»

Serie Bern vs. ZSC

These 1: Dass der SCB 1:2 zurückliegt, liegt an den Ausländern

«Da kann ich nicht dahinter stehen. In den Playoffs gewinnt man als Mannschaft. Klar werden von den Ausländern in der Schweiz Wunder erwartet. Aber in den Playoffs wäre es zu einfach, die Leistungen an Toren zu messen. Die Serie ist noch jung und es braucht nicht viel, damit ein Ausländer heiss laufen kann.»

Der ZSC ist im Playoff-‹Groove›, doch Bern hat noch Steigerungspotenzial.

These 2: Die Zürcher haben keine Angst mehr vor dem Powerplay der Berner

«Angst hatten sie noch nie, aber sicher Respekt. Sie legen in diesen Situationen 110 Prozent Einsatz rein. Den Respekt darf der ZSC aber nicht verlieren, das könnte schnell nach hinten losgehen. Ich glaube, beide Teams sind gut bedient, wenn sie versuchen, möglichst wenig Strafen zu nehmen.»

Prognose: «Es stehen sich zwei Mannschaften mit grosser Qualität gegenüber. Der ZSC ist im Playoff-‹Groove› angekommen, der SCB kann sich sicher noch steigern. Jetzt einen Favoriten zu bestimmen, ist zu gefährlich.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 01.04.2018, 18:30 Uhr