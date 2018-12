Zug macht aus seinen Ambitionen keinen Hehl. In Zukunft will man in der Zentralschweiz regelmässig um den Titel mitspielen.

Doch lässt sich das Vorhaben so einfach umsetzen? SRF-Hockeyexperte Marc Reichert ist skeptisch. Im Video oben äussert er sich zu folgenden Fragen: