Legende: Heisse Affichen stehen in den Playoff-Halbfinals bevor Lausanne trifft auf Fribourg-Gottéron, die ZSC Lions auf den HC Davos. Freshfocus/Claudio Thoma/

Die Duelle auf einen Blick

Lausanne (1. der Qualifikation) - Fribourg-Gottéron (6.)

ZSC Lions (2.) - HC Davos (5.)

Spieldaten der Best-of-7-Serien

Samstag, 29. März / Dienstag, 1. April / Donnerstag, 3. April / Samstag, 5. April

Evtl. Dienstag, 8. April / Donnerstag, 10. April / Samstag, 12. April

Der Playoff-Final beginnt am 15. April.

Lausanne - Freiburg: Mit dem Leuenberger-Boost zum Coup gegen den Quali-Sieger?

Wie schon im Vorjahr treffen diese beiden Teams im Playoff-Halbfinal aufeinander. 2024 setzte sich Lausanne in 5 Spielen durch und verlor dann den Final in 7 Partien gegen die ZSC Lions.

Sowohl Fribourg-Gottéron wie auch Lausanne befinden sich auf der Mission Premieren-Titel in der höchsten Schweizer Liga.

Als Sieger der Qualifikation geht Lausanne als Favorit in dieser Serie. Mit dieser Rolle bekundete das Team von Trainer Geoff Ward im Viertelfinal aber sichtlich Mühe: Gegen die SCL Tigers (8. in der Quali) musste man über die volle Distanz gehen.

Freiburg spielt seit dem Trainerwechsel von Pat Emond zu Lars Leuenberger gross auf. Die «Drachen» schafften es unter dem Interimstrainer vom 11. Zwischenrang noch direkt in die Playoffs – und schalteten dort in 7 Spielen den ebenfalls formstarken SC Bern aus.

Die Direktduelle gestalteten die beiden Teams in der Quali ausgeglichen. Lausanne gewann die ersten Partien, Freiburg die letzten beiden Aufeinandertreffen.

Die Saison-Duelle: Lausanne vs. Freiburg 6:0 (am 11.10.2024) – Freiburg vs. Lausanne 2:3 n.V. (am 22.11.2024) – Freiburg vs. Lausanne 4:1 (am 15.1.2025) – Lausanne vs. Freiburg 0:2 (am 27.2.2025)

ZSC Lions - Davos: Duell der Ausgeruhten

Im Gegensatz zum anderen Halbfinal, in dem beide Mannschaften in ihren Viertelfinal-Serien über 7 Spiele gehen mussten, können die ZSC Lions und der HC Davos am Samstag ausgeruht in die Auftaktpartie starten. Die Stadtzürcher bezwangen Kloten mit 4:1, Davos bodigte Zug gar ohne Niederlage mit 4:0.

Zuletzt trafen sich diese beiden Mannschaften in den Playoffs 2023. Im Viertelfinal siegten die ZSC Lions mit 4:1. Eine Runde später war dann aber auch für die Zürcher Schluss, da sie Biel mit 0:4 unterlagen.

Während die «Löwen» nach dem Triumph in der Champions Hockey League nun die Titelverteidigung in der National League anstreben, will Davos die Chance auf den ersten Titel seit 2015 wahren.

Davos weist in den bisherigen Saisonduellen die bessere Bilanz auf. 3 der 4 Aufeinandertreffen in der Qualifikation gingen an die Bündner.

Die beiden Schwergewichte im Schweizer Eishockey vereinen 41 Meistertitel (31:10 für den HCD).

Die Saison-Duelle: Davos vs. ZSC Lions 2:3 (am 6.10.2024) – ZSC Lions vs. Davos 2:3 n.V. (am 15.11.2024) – ZSC Lions vs. Davos 3:5 (am 25.2.2025) – Davos vs. ZSC Lions 4:2 (am 27.2.2025)

