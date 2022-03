Davos ringt Biel in hochstehender Partie nieder

Der HC Davos bezwingt auswärts Biel in der 55. Runde der National League mit 3:2 n.V.

Matej Stransky erzielt das Game-Winning-Goal in der 5. Minute der Overtime.

Hier geht's zu den Resultaten der weiteren Partien vom Dienstagabend.

Matej Stransky bestrafte zu kompliziert auftretende Bieler in der Verlängerung eiskalt und sicherte den Davosern mit seinem Tor (64.) den Zusatzpunkt. Nach einem simplen Zuspiel von Dominik Egli musste der Tscheche aus nächster Nähe nur noch einschieben. Davos' Sieg ist nicht unverdient – in einer temporeichen Partie erarbeiteten sich die Bündner ein Chancenplus.

00:15 Video Stransky erlöst den HCD in der Overtime Aus Sport-Clip vom 08.03.2022. abspielen

Dabei hatten die Davoser vorerst mit dem Rücken zur Wand gestanden. Mit einem 1:2-Rückstand ins Schlussdrittel gestartet, suchte der HCD sogleich den Ausgleich, powerte unbeirrt in Richtung Tor von Biel-Goalie Joren van Pottelberghe und brachte die Bieler Arena in der 53. Minute schliesslich zum Verstummen: Dennis Rasmussen lenkte ein Geschoss von Mitspieler Davyd Barandun gekonnt ab.

Biels schwacher Trost

Dass dem EHC Biel nebst einem «gewonnenen» Punkt das schönste Tor des Abends aufs Konto gutgeschrieben wird, ist für die Seeländer ein schwacher Trost. Kurz nach Spielhälfte verwandelte Toni Rajala (33.) einen herrlichen Flip-Pass seines Landsmannes Jere Sallinen zum zwischenzeitlichen 2:1 für das Heimteam.

00:26 Video Nach herrlichem Flip-Pass: Rajala bezwingt Aeschlimann Aus Sport-Clip vom 08.03.2022. abspielen

Nach dem jüngsten Erfolg hält Davos die aufstrebenden Lausanner im Duell um den direkten Playoff-Platz minim auf Distanz, Biels Situation wird hingegen immer ungemütlicher. Trotz Rang 5 in der Tabelle, war es bereits die 4. Niederlage de suite.

Stimmen zum Spiel

Schliessen 01:24 Video Cunti: «Hätten am Ende aggressiver spielen müssen» Aus Sport-Clip vom 08.03.2022. abspielen 01:03 Video Egli: «Jeder hat an den Sieg geglaubt» Aus Sport-Clip vom 08.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Der Kampf um die direkte Playoff-Quali geht sowohl für die Seeländer als auch für die Bündner in die nächste Runde. In den anstehenden Partien bekommen es beide Teams mit Gegnern zu tun, die auf dem Papier schwächer sind. Am kommenden Freitag gastiert Biel bei Ambri-Piotta, einen Tag später reist Davos nach Langnau.