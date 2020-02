Den Donnerstagabend wird der HC Davos so schnell nicht vergessen. Die Bündner sicherten sich als zweites Team nach dem EVZ die diesjährige Playoff-Qualifikation. In Erinnerung wird aber vor allem das Kabinettstück von Mattias Tedenby bleiben. Wie der schwedische Stürmer den insgesamt 17. Penalty im Spiel gegen Ambri verwertete, sucht seinesgleichen.

Wir haben Tedenbys unglaubliche Aktion als Anlass genommen, nach anderen spektakulären Penaltys der letzten Jahre Ausschau zu halten – und wir sind fündig geworden. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass Tedenby die Latte mit seinem Treffer schon extrem hoch gelegt hat.

März 2014: Genoway vernascht Flüeler

In der Playoff-Viertelfinalserie zwischen den ZSC Lions und Lausanne kommt es in Spiel 2 zum Shootout. Colby Genoway trumpft dabei mit einem sehenswerten Penalty auf, bei dem er ZSC-Keeper Lukas Flüeler frech aussteigen lässt. Gebracht hat's am Ende nichts: Die Zürcher entschieden die Partie und später auch die Serie (4:3) für sich.

März 2015: Spylo verzückt Kommentator Billeter

«Woooooow, was für eine Kiste!» – SRF-Kommentator Jann Billeter zeigte sich zurecht begeistert von Ahren Spylos Treffer gegen die ZSC Lions. Der Deutsch-Kanadier macht mit dem Highlight des Abends den Auswärtssieg der Bieler in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Zürcher perfekt.

Februar 2017: Rajala kann es auch einhändig

Seit Toni Rajala 2016 zu Biel gestossen ist, hat der Finne sein feines Händchen schon oft unter Beweis gestellt. 2017 sorgt er mit einem einhändig verwandelten Penalty im Spiel gegen den SCB für Aufsehen. Für seine sehenswerten Penaltys ist Rajala in der Schweiz mittlerweile bekannt.

Februar 2019: Klasen zaubert mit der Scheibe

Mitten im Strichkampf beweist Luganos Linus Klasen Nerven aus Stahl. Wie Rajala trifft auch der Schwede einhändig, präsentiert sich mit dem Puck am Stock zuvor aber noch etwas verspielter als Biels finnischer Stürmer. Lugano gewann die Partie gegen Genf übrigens nach dem 20. Penalty mit 4:3.

November 2019: Klingberg mit der feinen Klinge

Das zufriedene Lächeln von Carl Klingberg nach seiner Aktion spricht Bände. Der schwedische EVZ-Stürmer trägt im Penaltyschiessen gegen den SCB seinen Teil zum 5:4-Sieg bei. Dass die Berner überhaupt in die Zusatzschleife mussten, hatten sie sich selbst zuzuschreiben, nachdem sie einen 3:0-Vorsprung – auch wegen zwei Zuger Shorthandern – nicht über die Zeit gebracht hatten.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell» vom 13.02.20, 22:20 Uhr