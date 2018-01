Tigers zerlegen Lugano – Lions jubeln in Bern

Die SCL Tigers haben im Kampf um einen Playoff-Platz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Emmentaler setzten sich zuhause mit 4:0 gegen Lugano durch. Die ZSC Lions schlugen den SC Bern 4:2.

Die SCL Tigers führen die Entscheidung gegen Lugano mit 3 Toren im Mitteldrittel herbei

Nach 2 Niederlagen in Folge kehren die ZSC Lions zum Siegen zurück

Riat sichert Genf gegen Davos nach 18 Sekunden den Zusatzpunkt

SCL Tigers - Lugano 4:0

Die Langnauer kamen gegen Lugano zum höchsten Sieg seit fast 8 Jahren (4:0 am 6. März 2010). Den Grundstein zum klaren Heimerfolg legten die Emmentaler im Mitteldrittel. Alexei Dostoinow mit seinem 2. Treffer des Abends, der kanadische Neuzugang Cam Barker und Philippe Seydoux erhöhten von 1:0 auf 4:0. Lugano war in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig.

Bern - ZSC Lions 2:4

Nach 2 Niederlagen in Folge fanden die Zürcher auswärts beim Meister zurück in die Erfolgsspur. Entscheidenden Anteil am Sieg hatte ausgerechnet Inti Pestoni: Der Stürmer hatte in den letzten 18 Spielen nicht mehr getroffen. In der 47. Minute bezwang Pestoni Leonardo Genoni zum wegweisenden 3:2. Fredrik Pettersson sorgte in der 57. Minute für die Entscheidung.

Genf - Davos 6:5 n.V.

Neben dem Eis sorgen die Genfer derzeit für Negativ-Schlagzeilen, doch sportlich fanden sie nach 2 Niederlage in Folge auf die Siegerstrasse zurück: In der Partie gegen Davos wechselte das Momentum mehrmals die Seite, doch Servette holte in der Overtime den Zusatzpunkt. Damien Riat setzte der Verlängerung mit dem 6:5 nach 18 Sekunden ein schnelles Ende. Riat traf ebenso wie Jeremy Wick und Enzo Corvi auf Davoser Seite doppelt

