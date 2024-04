9 Tore und 2 Assists hat Derek Grant in den Playoffs mit den ZSC Lions bisher auf seinem Konto. Auch das erste Finalspiel entschied der Kanadier – nach einem Solo über die gesamte Eisfläche schloss er gekonnt ab. «Er ist ein typischer kanadischer Hockeyspieler. Er hat das Hockey im Blut», sagt Teamkollege Yannick Weber über den bisher produktivsten ZSC-Spieler der Playoffs.

Mit über 400 NHL-Spielen auf dem Buckel ist Grant sehr erfahren, erst mit 33 Jahren wechselte er nach Zürich. Und es gefällt ihm in der Limmatstadt: «Es erinnert mich ein wenig an Vancouver, wo ich aufgewachsen bin.» Doch nicht nur ihm ist es in Zürich wohl, auch sein vierbeiniger Freund findet Gefallen an der Schweiz: «Meinem Hund gefällt der Schnee – es ist eine klassische Win-Win-Situation.»

Mit dem Auge für die Mitspieler

Auch für die ZSC Lions ist Grant ein Glücksfall. «Er ist zwar nicht der schnellste, das haben wir gewusst. Aber er ist stark vor dem Tor und hat das Auge für die Mitspieler», erklärt Sportchef Sven Leuenberger die Stärken des Kanadiers.

Aber auch neben dem Eis profitieren die Zürcher von Grants Qualitäten. «Er ist immer einer, der am Morgen mit einem Lachen kommt», sagt Leuenberger. Er sei selten schlecht gelaunt, mit seiner Erfahrung könne er auch den jungen Spielern ständig helfen.

Mit der Ruhe

Zudem helfe auch Grants ruhige Art. Und zwar sowohl auf, als auch neben dem Eis. Der Kanadier ist in seiner ersten Saison beim ZSC in seiner Führungsrolle direkt aufgegangen. Und womöglich wartet bereits in wenigen Tagen der grosse Coup, der Meistertitel.

Den nächsten Schritt dazu wollen die Zürcher mit Grant am Donnerstagabend in Lausanne machen. Aus 9 Playoff-Partien resultierten bis anhin 9 Siege. Kommt im Waadtland Sieg Nummer 10 dazu und die Lions stellen in der Serie auf 2:0, ist der Meisterzug wohl kaum mehr aufzuhalten.