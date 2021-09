Bern unterliegt Biel in der 8. Runde der National League zuhause mit 3:4 nach Verlängerung.

Eine Viertelstunde vor Schluss liegt der SCB noch mit 3:1 vorne.

Für Biel ist es im 8. Spiel der 8. Sieg.

Hier geht's zum Round-up mit den weiteren 5 Freitagsspielen.

Als Dominik Kahun die SCB-Führung in der 46. Minute mit einem etwas glücklichen Treffer auf 3:1 ausbaute, deutete vieles auf die erste Bieler Saisonniederlage im 8. Spiel hin.

00:33 Video Kahun provoziert das 3:1 Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen

Doch nicht zum ersten Mal bewiesen die Seeländer in der noch jungen Spielzeit Stehaufqualitäten. Und was für welche: Das Ensemble von Trainer Antti Törmänen benötigte gerade einmal 72 Sekunden, um aus einem 1:3 ein 3:3 zu machen.

49. Minute: Die Bieler kombinieren in Überzahl gekonnt. Die Scheibe kommt zu Tino Kessler, der seinen ersten Abschluss von SCB-Verteidiger Thomas Thiry abgeblockt sieht. Den Abpraller drischt Kessler aber in die Maschen.

Die Bieler kombinieren in Überzahl gekonnt. Die Scheibe kommt zu Tino Kessler, der seinen ersten Abschluss von SCB-Verteidiger Thomas Thiry abgeblockt sieht. Den Abpraller drischt Kessler aber in die Maschen. 50. Minute: Mit konsequentem Pressing setzen die Bieler die Berner unter Druck. Der SCB bringt den Puck nicht aus dem eigenen Drittel. Yannick Rathgeb zieht von der blauen Linie ab, Topskorer Damien Brunner staubt im Slot ab und markiert seinen 7. Saisontreffer.

00:26 Video Biel meldet sich mit 2 Toren in 72 Sekunden zurück Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen

Jakowenko lässt Wüthrich keine Chance

Trotz der Rückschläge liess der SCB, der bereits nach 65 Sekunden mit 2:0 in Führung gelegen hatte, in keinster Weise den Kopf hängen, drückte weiter auf das Gaspedal und kam dem Siegtreffer mehrmals nahe. Doch auch die Überzahl zum Schluss der regulären Spielzeit sowie zu Beginn der Overtime führte für die Hauptstädter nicht zur Entscheidung.

00:47 Video Der SCB schockt Biel nach 65 Sekunden doppelt Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen

Diese erzwangen stattdessen die Bieler. Berns Kahun musste von der Strafbank aus mitansehen, wie Mathias Trettenes in der 64. Minute Verteidiger Alexander Jakowenko bediente und dieser das offene Eis nutzte, um SCB-Goalie Philip Wüthrich mit einem Schlagschuss ins obere Eck zu bezwingen. Game over.

00:36 Video Berns Wüthrich gegen den Schuss von Jakowenko machtlos Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen

Rekordstart für Biel weiter möglich

Mit dem 8. Sieg im 8. Saisonspiel rückt Biel bis auf einen Sieg an die National-League-Rekordmarke von Genf-Servette heran. Die Calvinstädter waren 2012/13 mit 9 Siegen de suite in die Saison gestartet. Dem EHCB bietet sich schon am Samstag die Chance, den Bestwert der Genfer einzustellen. Dann empfängt Biel die SCL Tigers.

Auf der anderen Seite will Bern schnellstmöglich zurück auf die Siegerstrasse. Am besten schon am Samstag in Lugano.

Schliessen 01:12 Video Brunner: «Ein wunderschöner Eishockeyabend» Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen 01:21 Video Scherwey: «Dürfen nach einer Führung nicht zu defensiv spielen» Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen