Fribourg-Gottéron hat letzte Woche eine unglaubliche Marke erreicht: Zum 80. Mal in Serie war ein Heimspiel ausverkauft.

Gottéron spielt zum 81. Mal in Serie vor ausverkauftem Haus

Legende: Lässt sich im ausverkauften Stadion feiern Gottéron-Stürmer Kevin Nicolet. KEYSTONE/Adrien Perritaz

Nach dem 2:1-Sieg im Zähringer Derby gegen den SC Bern hatte Fribourg-Gottéron doppelten Grund zur Freude. Das National-League-Spiel in der BCF Arena fand nämlich zum 80. Mal in Serie vor ausverkauftem Haus statt. Eine unglaubliche Marke!

Am 7. März 2023 in der Pre-Playoff-Partie gegen Lugano spielten die Freiburger zuletzt nicht vor voller Hütte. Seither war jedes Spiel restlos ausverkauft. Seit der laufenden Saison 2025/26 beträgt die maximale Zuschauerzahl in der BCF Arena 9372.

Lausanne in der Statistik auf Platz 2

Zum Vergleich: Das zweitbeste Team bezüglich der Stadionauslastung ist Lausanne mit 96,68 Prozent, Liga- und Statistik-Schlusslicht Ajoie lastet sein Stadion im Schnitt zu 78,94 Prozent aus.

Am Mittwochabend geht's für das drittplatzierte Gottéron weiter in der Liga. Es warten die SCRJ Lakers – selbstredend vor 9372 Fans und ausverkaufter Arena.