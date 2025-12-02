Plötzliches Ende einer imposanten Laufbahn: Die Karriere des 3-fachen Meisters endet wegen einer Verletzung vorzeitig.

Legende: Abruptes Ende einer langen Laufbahn Simon Moser wird von einer Verletzung zum Karriereende gezwungen. Freshfocus/Claudio de Capitani

Simon Moser beendet seine lange Karriere per sofort. Dies gab der SC Bern am Dienstagmorgen bekannt. Grund ist eine Verletzung, die eine Operation erfordere. Damit gehen das vorzeitige Saison- und damit zugleich das Ende seiner Profi-Laufbahn einher, so der SCB.

Moser bestritt in der laufenden Saison 11 Partien, bevor er Mitte Oktober verletzungsbedingt ausfiel. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Hüft- und Rückenprobleme. Insgesamt absolvierte Moser 895 Spiele in der National League, 614 davon im Dress des SCB, mit dem er 3 Meistertitel gewann (2016, 2017, 2019).

Rückennummer wird nicht mehr vergeben

«Es fällt mir unglaublich schwer, meine Karriere zu beenden. Der SCB war für mich mehr als ein Club – er war mein Zuhause», lässt sich Moser zitieren. Er wird als 16. Spieler in den Kreis der SCB-Legenden aufgenommen, seine Rückennummer 21 nicht mehr vergeben.

Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 184 Länderspiele, nahm an 7 Weltmeisterschaften und 2 Olympischen Spielen teil und gewann zweimal WM-Silber (2013 und 2018).