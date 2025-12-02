Simon Moser beendet seine lange Karriere per sofort. Dies gab der SC Bern am Dienstagmorgen bekannt. Grund ist eine Verletzung, die eine Operation erfordere. Damit gehen das vorzeitige Saison- und damit zugleich das Ende seiner Profi-Laufbahn einher, so der SCB.
Moser bestritt in der laufenden Saison 11 Partien, bevor er Mitte Oktober verletzungsbedingt ausfiel. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Hüft- und Rückenprobleme. Insgesamt absolvierte Moser 895 Spiele in der National League, 614 davon im Dress des SCB, mit dem er 3 Meistertitel gewann (2016, 2017, 2019).
Rückennummer wird nicht mehr vergeben
«Es fällt mir unglaublich schwer, meine Karriere zu beenden. Der SCB war für mich mehr als ein Club – er war mein Zuhause», lässt sich Moser zitieren. Er wird als 16. Spieler in den Kreis der SCB-Legenden aufgenommen, seine Rückennummer 21 nicht mehr vergeben.
Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 184 Länderspiele, nahm an 7 Weltmeisterschaften und 2 Olympischen Spielen teil und gewann zweimal WM-Silber (2013 und 2018).