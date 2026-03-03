Ambri-Piotta verzichtet im Saisonendspurt auf seinen Topskorer. Der Vertrag mit Chris DiDomenico wurde aufgelöst.

Legende: Muss auf Klubsuche Chris DiDomenico. Michela Locatelli / freshfocus

Ambri-Piotta nimmt die heisse Schlussphase ohne seinen Topskorer in Angriff. Der Vertrag mit Chris DiDomenico, der bereits am Samstag in Zug (1:4) im Aufgebot gefehlt hatte, wurde am Dienstag aufgelöst. Der Kanadier wäre noch bis Ende Saison in der Leventina unter Vertrag gestanden.

DiDomenico wechselte im Oktober 2024 im Tausch für Jakob Lilja von Freiburg zu Ambri und erzielte in 86 Spielen 86 Skorerpunkte (22 Tore). In der laufenden Saison trägt der 37-Jährige zwar den Topskorer-Helm, in den weiteren Statistiken überzeugte er jedoch nicht. So weist er eine Minus-17-Bilanz auf und sammelte 42 Strafminuten. Teamintern belegt er damit in beiden Statistiken den 3. Rang.

«Die Entscheidung ist Teil des strategischen Weges, den der Klub in den letzten Wochen eingeschlagen hat. Dieser fokussiert sich auf eine weiss-blaue sportliche DNA mit dem Ziel, eine geschlossene Mannschaft zu festigen und ein sportliches System zu strukturieren», schrieb der Klub auf der Website.

Wo und ob DiDomenico seine Karriere fortsetzt, ist noch offen.

