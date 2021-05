Der HC Lugano hat einen neuen Trainer: Chris McSorley.

Der 59-Jährige unterschreibt bei den Tessinern einen Dreijahres-Vertrag.

McSorley soll den Klub zum 1. Meistertitel seit 2006 führen.

Wochenlang wurde es gemunkelt, nun ist es fix: Chris McSorley übernimmt die Zügel in Lugano. Der ehemalige Servette-Boss tritt die Nachfolge von Serge Pelletier an, dessen Abgang am Dienstag offiziell bekanntgegeben wurde.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News aus dem Eishockey Pelletier muss Lugano verlassen 04.05.2021 Mit Video

McSorley unterzeichnete einen Vertrag bis 2024. «Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Klubs aufzuschlagen», hatte Luganos Sportdirektor Hnat Domenichelli nach dem Abgang Pelletiers erklärt. Letzterer war im Dezember 2019 als Nachfolger von Sami Kapanen verpflichtet worden.

McSorley hat uns in der Vergangenheit geschadet. Jetzt wird er uns viel Fachwissen, viele Emotionen und ein grosses Wissen über das Schweizer Eishockey bringen

Es ist auch ein neues Kapitel, das für Chris McSorley aufgeschlagen wird. Mit Genf durchlebte er viele Höhen und Tiefen: Vom Aufstieg in die Beletage im Jahr 2002 bis zu den verlorenen Playoff-Finals 2008 und 2010.

Legende: Soll Lugano wieder Glanz verleihen Chris McSorley, hier neben HCL-Präsidentin Vicky Mantegazza. JustPictures

«McSorley hat uns in der Vergangenheit geschadet. Jetzt wird er uns viel Fachwissen, viele Emotionen und ein grosses Wissen über das Schweizer Eishockey bringen», so Vicky Mantegazza, Präsidentin des HC Lugano, bei der Verkündung am Donnerstagmorgen.